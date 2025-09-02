Kaspa (KAS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.083196. Tijekom protekla 24 sata, KAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.080791 i najviše cijene $ 0.08666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAS je $ 0.20754794622992162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000169882220013181.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAS se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -2.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Kaspa (KAS)
No.45
$ 2.22B
$ 2.22B$ 2.22B
$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M
$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B
26.65B
26.65B 26.65B
28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601
26,645,130,435.020317
26,645,130,435.020317 26,645,130,435.020317
92.82%
0.05%
KASPA
Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaspa je $ 2.22B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.56M. Količina u optjecaju KAS je 26.65B, s ukupnom količinom od 26645130435.020317. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.39B.
Kaspa (KAS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Kaspa za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000832
-0.01%
30 dana
$ -0.001122
-1.34%
60 dana
$ +0.005538
+7.13%
90 dana
$ -0.005058
-5.74%
Kaspa promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u KAS od $ -0.00000832 (-0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Kaspa 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001122 (-1.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Kaspa 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KAS od $ +0.005538 (+7.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Kaspa 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005058 (-5.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kaspa (KAS)?
Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world.
The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.
Kaspa dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kaspa ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti KAS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Kaspa na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kaspa učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kaspa Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Kaspa (KAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kaspa (KAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kaspa.
Razumijevanje tokenomike Kaspa (KAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Kaspa (KAS)
Tražiš kako kupiti Kaspa? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kaspa na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.