Kaspa Logotip

Kaspa Cijena(KAS)

1 KAS u USD cijena uživo:

$0.083169
$0.083169$0.083169
-0.01%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Kaspa (KAS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:01:31 (UTC+8)

Kaspa (KAS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.080791
$ 0.080791$ 0.080791
24-satna najniža cijena
$ 0.08666
$ 0.08666$ 0.08666
24-satna najviša cijena

$ 0.080791
$ 0.080791$ 0.080791

$ 0.08666
$ 0.08666$ 0.08666

$ 0.20754794622992162
$ 0.20754794622992162$ 0.20754794622992162

$ 0.000169882220013181
$ 0.000169882220013181$ 0.000169882220013181

+0.48%

-0.01%

-2.29%

-2.29%

Kaspa (KAS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.083196. Tijekom protekla 24 sata, KAStrgovalo je između najniže cijene $ 0.080791 i najviše cijene $ 0.08666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KAS je $ 0.20754794622992162, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000169882220013181.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KAS se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -2.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Kaspa (KAS)

No.45

$ 2.22B
$ 2.22B$ 2.22B

$ 6.56M
$ 6.56M$ 6.56M

$ 2.39B
$ 2.39B$ 2.39B

26.65B
26.65B 26.65B

28,704,026,601
28,704,026,601 28,704,026,601

26,645,130,435.020317
26,645,130,435.020317 26,645,130,435.020317

92.82%

0.05%

KASPA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Kaspa je $ 2.22B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.56M. Količina u optjecaju KAS je 26.65B, s ukupnom količinom od 26645130435.020317. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.39B.

Kaspa (KAS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Kaspa za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000832-0.01%
30 dana$ -0.001122-1.34%
60 dana$ +0.005538+7.13%
90 dana$ -0.005058-5.74%
Kaspa promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u KAS od $ -0.00000832 (-0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Kaspa 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.001122 (-1.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Kaspa 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u KAS od $ +0.005538 (+7.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Kaspa 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.005058 (-5.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Kaspa (KAS)?

Pogledajte Kaspa stranicu Povijest cijena sada.

Što je Kaspa (KAS)

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

Kaspa dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Kaspa ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti KAS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Kaspa na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Kaspa učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Kaspa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Kaspa (KAS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Kaspa (KAS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Kaspa.

Provjerite Kaspa predviđanje cijene sada!

Kaspa (KAS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Kaspa (KAS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KAS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Kaspa (KAS)

Tražiš kako kupiti Kaspa? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Kaspa na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

KAS u lokalnim valutama

1 Kaspa(KAS) u VND
2,189.30274
1 Kaspa(KAS) u AUD
A$0.12645792
1 Kaspa(KAS) u GBP
0.06073308
1 Kaspa(KAS) u EUR
0.0707166
1 Kaspa(KAS) u USD
$0.083196
1 Kaspa(KAS) u MYR
RM0.35108712
1 Kaspa(KAS) u TRY
3.4235154
1 Kaspa(KAS) u JPY
¥12.229812
1 Kaspa(KAS) u ARS
ARS$114.59500236
1 Kaspa(KAS) u RUB
6.70310172
1 Kaspa(KAS) u INR
7.3295676
1 Kaspa(KAS) u IDR
Rp1,363.86863424
1 Kaspa(KAS) u KRW
115.871229
1 Kaspa(KAS) u PHP
4.762971
1 Kaspa(KAS) u EGP
￡E.4.03833384
1 Kaspa(KAS) u BRL
R$0.45258624
1 Kaspa(KAS) u CAD
C$0.11397852
1 Kaspa(KAS) u BDT
10.129113
1 Kaspa(KAS) u NGN
127.40552244
1 Kaspa(KAS) u COP
$334.12012776
1 Kaspa(KAS) u ZAR
R.1.46341764
1 Kaspa(KAS) u UAH
3.4484742
1 Kaspa(KAS) u VES
Bs12.146616
1 Kaspa(KAS) u CLP
$80.533728
1 Kaspa(KAS) u PKR
Rs23.61435264
1 Kaspa(KAS) u KZT
44.87342652
1 Kaspa(KAS) u THB
฿2.68639884
1 Kaspa(KAS) u TWD
NT$2.54912544
1 Kaspa(KAS) u AED
د.إ0.30532932
1 Kaspa(KAS) u CHF
Fr0.0665568
1 Kaspa(KAS) u HKD
HK$0.64809684
1 Kaspa(KAS) u AMD
֏31.8266298
1 Kaspa(KAS) u MAD
.د.م0.748764
1 Kaspa(KAS) u MXN
$1.5516054
1 Kaspa(KAS) u SAR
ريال0.311985
1 Kaspa(KAS) u PLN
0.30283344
1 Kaspa(KAS) u RON
лв0.36023868
1 Kaspa(KAS) u SEK
kr0.7820424
1 Kaspa(KAS) u BGN
лв0.13893732
1 Kaspa(KAS) u HUF
Ft28.10610468
1 Kaspa(KAS) u CZK
1.73630052
1 Kaspa(KAS) u KWD
د.ك0.02537478
1 Kaspa(KAS) u ILS
0.2787066
1 Kaspa(KAS) u AOA
Kz75.83897772
1 Kaspa(KAS) u BHD
.د.ب0.031364892
1 Kaspa(KAS) u BMD
$0.083196
1 Kaspa(KAS) u DKK
kr0.52995852
1 Kaspa(KAS) u HNL
L2.18056716
1 Kaspa(KAS) u MUR
3.8103768
1 Kaspa(KAS) u NAD
$1.4642496
1 Kaspa(KAS) u NOK
kr0.83112804
1 Kaspa(KAS) u NZD
$0.14060124
1 Kaspa(KAS) u PAB
B/.0.083196
1 Kaspa(KAS) u PGK
K0.35191908
1 Kaspa(KAS) u QAR
ر.ق0.3036654
1 Kaspa(KAS) u RSD
дин.8.33124744

Kaspa Resurs

Za dublje razumijevanje Kaspa, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Kaspa web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Kaspa

Koliko Kaspa (KAS) vrijedi danas?
Cijena KAS uživo u USD je 0.083196 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KAS u USD?
Trenutačna cijena KAS u USD je $ 0.083196. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Kaspa?
Tržišna kapitalizacija za KAS je $ 2.22B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KAS?
Količina u optjecaju za KAS je 26.65B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KAS?
KAS je postigao ATH cijenu od 0.20754794622992162 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KAS?
KAS je vidio ATL cijenu od 0.000169882220013181 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KAS?
24-satni obujam trgovanja za KAS je $ 6.56M USD.
Hoće li KAS još narasti ove godine?
KAS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KAS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:01:31 (UTC+8)

