Everlyn AI Cijena danas

Trenutačna cijena Everlyn AI (LYN) danas je $ 0.08822, s promjenom od 3.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LYN u USD je $ 0.08822 po LYN.

Everlyn AI trenutačno je na #717 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22.55M, s količinom u optjecaju od 255.64M LYN. Tijekom posljednja 24 sata, LYN trgovao je između $ 0.08732 (niska) i $ 0.0945 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.0104430541406704, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.09309969711477527.

U kratkoročnim performansama, LYN se kretao -0.76% u posljednjem satu i -20.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 179.95K.

Informacije o tržištu Everlyn AI (LYN)

Poredak No.717 Tržišna kapitalizacija $ 22.55M$ 22.55M $ 22.55M Obujam (24 sata) $ 179.95K$ 179.95K $ 179.95K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.22M$ 88.22M $ 88.22M Količina u optjecaju 255.64M 255.64M 255.64M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 25.56% Javni blockchain BSC

