Što je DeAgentAI (AIA)

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

DeAgentAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeAgentAI (AIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeAgentAI (AIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeAgentAI.

DeAgentAI (AIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeAgentAI (AIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeAgentAI Koliko DeAgentAI (AIA) vrijedi danas? Cijena AIA uživo u USD je 1.0108 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena AIA u USD? $ 1.0108 . Provjerite Trenutačna cijena AIA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DeAgentAI? Tržišna kapitalizacija za AIA je $ 100.57M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za AIA? Količina u optjecaju za AIA je 99.50M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIA? AIA je postigao ATH cijenu od 3.868307895003028 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIA? AIA je vidio ATL cijenu od 0.22378684133118287 USD . Koliki je obujam trgovanja za AIA? 24-satni obujam trgovanja za AIA je $ 2.67M USD . Hoće li AIA još narasti ove godine? AIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

