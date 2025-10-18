Cijena DeAgentAI uživo danas je 1.0108 USD. Pratite ažuriranja cijene AIA u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite AIA trend cijene na MEXC-u sada.Cijena DeAgentAI uživo danas je 1.0108 USD. Pratite ažuriranja cijene AIA u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više. Jednostavno istražite AIA trend cijene na MEXC-u sada.

Više o AIA

AIA Informacije o cijeni

AIA Bijela knjiga

AIA Službena web stranica

AIA Tokenomija

AIA Prognoza cijena

AIA Povijest

Vodič za kupnju AIA

Konverter AIA u fiducijarnu valutu

AIA Spot trgovanje

AIA USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DeAgentAI Logotip

DeAgentAI Cijena(AIA)

1 AIA u USD cijena uživo:

$1.0108
$1.0108$1.0108
-6.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeAgentAI (AIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 07:24:02 (UTC+8)

DeAgentAI (AIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.9029
$ 0.9029$ 0.9029
24-satna najniža cijena
$ 1.231
$ 1.231$ 1.231
24-satna najviša cijena

$ 0.9029
$ 0.9029$ 0.9029

$ 1.231
$ 1.231$ 1.231

$ 3.868307895003028
$ 3.868307895003028$ 3.868307895003028

$ 0.22378684133118287
$ 0.22378684133118287$ 0.22378684133118287

+0.06%

-6.76%

+31.27%

+31.27%

DeAgentAI (AIA) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.0108. Tijekom protekla 24 sata, AIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.9029 i najviše cijene $ 1.231, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIA je $ 3.868307895003028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.22378684133118287.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIA se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -6.76% u posljednjih 24 sata i +31.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeAgentAI (AIA)

No.343

$ 100.57M
$ 100.57M$ 100.57M

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

$ 1.01B
$ 1.01B$ 1.01B

99.50M
99.50M 99.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.95%

SUI

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeAgentAI je $ 100.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.67M. Količina u optjecaju AIA je 99.50M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01B.

DeAgentAI (AIA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DeAgentAI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.073284-6.76%
30 dana$ +0.9108+910.80%
60 dana$ +0.9108+910.80%
90 dana$ +0.9108+910.80%
DeAgentAI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AIA od $ -0.073284 (-6.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DeAgentAI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.9108 (+910.80%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DeAgentAI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AIA od $ +0.9108 (+910.80%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DeAgentAI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.9108 (+910.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeAgentAI (AIA)?

Pogledajte DeAgentAI stranicu Povijest cijena sada.

Što je DeAgentAI (AIA)

DeAgentAI is the largest AI Agent infrastructure across Sui, BSC, and BTC ecosystems, empowering AI Agents with trustless autonomous decision-making capabilities on-chain. We solve the three core challenges of AI in distributed environments: Identity, Continuity, and Consensus, building a truly trustworthy AI agent ecosystem.

DeAgentAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeAgentAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AIA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DeAgentAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeAgentAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DeAgentAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeAgentAI (AIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeAgentAI (AIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeAgentAI.

Provjerite DeAgentAI predviđanje cijene sada!

DeAgentAI (AIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeAgentAI (AIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DeAgentAI (AIA)

Tražiš kako kupiti DeAgentAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeAgentAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AIA u lokalnim valutama

1 DeAgentAI(AIA) u VND
26,599.202
1 DeAgentAI(AIA) u AUD
A$1.546524
1 DeAgentAI(AIA) u GBP
0.747992
1 DeAgentAI(AIA) u EUR
0.85918
1 DeAgentAI(AIA) u USD
$1.0108
1 DeAgentAI(AIA) u MYR
RM4.265576
1 DeAgentAI(AIA) u TRY
42.342412
1 DeAgentAI(AIA) u JPY
¥151.62
1 DeAgentAI(AIA) u ARS
ARS$1,471.32048
1 DeAgentAI(AIA) u RUB
81.935448
1 DeAgentAI(AIA) u INR
88.970616
1 DeAgentAI(AIA) u IDR
Rp16,846.659928
1 DeAgentAI(AIA) u PHP
58.747696
1 DeAgentAI(AIA) u EGP
￡E.48.11408
1 DeAgentAI(AIA) u BRL
R$5.45832
1 DeAgentAI(AIA) u CAD
C$1.41512
1 DeAgentAI(AIA) u BDT
123.459112
1 DeAgentAI(AIA) u NGN
1,486.462264
1 DeAgentAI(AIA) u COP
$3,902.6988
1 DeAgentAI(AIA) u ZAR
R.17.547488
1 DeAgentAI(AIA) u UAH
42.30198
1 DeAgentAI(AIA) u TZS
T.Sh.2,489.65094
1 DeAgentAI(AIA) u VES
Bs203.1708
1 DeAgentAI(AIA) u CLP
$966.3248
1 DeAgentAI(AIA) u PKR
Rs286.905472
1 DeAgentAI(AIA) u KZT
545.195196
1 DeAgentAI(AIA) u THB
฿33.043052
1 DeAgentAI(AIA) u TWD
NT$30.960804
1 DeAgentAI(AIA) u AED
د.إ3.709636
1 DeAgentAI(AIA) u CHF
Fr0.798532
1 DeAgentAI(AIA) u HKD
HK$7.853916
1 DeAgentAI(AIA) u AMD
֏389.20854
1 DeAgentAI(AIA) u MAD
.د.م9.269036
1 DeAgentAI(AIA) u MXN
$18.568396
1 DeAgentAI(AIA) u SAR
ريال3.7905
1 DeAgentAI(AIA) u ETB
Br149.90164
1 DeAgentAI(AIA) u KES
KSh130.908708
1 DeAgentAI(AIA) u JOD
د.أ0.7166572
1 DeAgentAI(AIA) u PLN
3.679312
1 DeAgentAI(AIA) u RON
лв4.407088
1 DeAgentAI(AIA) u SEK
kr9.531844
1 DeAgentAI(AIA) u BGN
лв1.688036
1 DeAgentAI(AIA) u HUF
Ft337.718388
1 DeAgentAI(AIA) u CZK
21.065072
1 DeAgentAI(AIA) u KWD
د.ك0.308294
1 DeAgentAI(AIA) u ILS
3.33564
1 DeAgentAI(AIA) u BOB
Bs6.994736
1 DeAgentAI(AIA) u AZN
1.71836
1 DeAgentAI(AIA) u TJS
SM9.3499
1 DeAgentAI(AIA) u GEL
2.72916
1 DeAgentAI(AIA) u AOA
Kz926.489172
1 DeAgentAI(AIA) u BHD
.د.ب0.3800608
1 DeAgentAI(AIA) u BMD
$1.0108
1 DeAgentAI(AIA) u DKK
kr6.46912
1 DeAgentAI(AIA) u HNL
L26.614364
1 DeAgentAI(AIA) u MUR
45.516324
1 DeAgentAI(AIA) u NAD
$17.668784
1 DeAgentAI(AIA) u NOK
kr10.168648
1 DeAgentAI(AIA) u NZD
$1.758792
1 DeAgentAI(AIA) u PAB
B/.1.0108
1 DeAgentAI(AIA) u PGK
K4.24536
1 DeAgentAI(AIA) u QAR
ر.ق3.68942
1 DeAgentAI(AIA) u RSD
дин.101.565184
1 DeAgentAI(AIA) u UZS
soʻm12,326.827296
1 DeAgentAI(AIA) u ALL
L83.785212
1 DeAgentAI(AIA) u ANG
ƒ1.809332
1 DeAgentAI(AIA) u AWG
ƒ1.81944
1 DeAgentAI(AIA) u BBD
$2.0216
1 DeAgentAI(AIA) u BAM
KM1.688036
1 DeAgentAI(AIA) u BIF
Fr2,989.9464
1 DeAgentAI(AIA) u BND
$1.303932
1 DeAgentAI(AIA) u BSD
$1.0108
1 DeAgentAI(AIA) u JMD
$162.920744
1 DeAgentAI(AIA) u KHR
4,075.7983
1 DeAgentAI(AIA) u KMF
Fr426.5576
1 DeAgentAI(AIA) u LAK
21,973.912604
1 DeAgentAI(AIA) u LKR
රු306.858664
1 DeAgentAI(AIA) u MDL
L17.092628
1 DeAgentAI(AIA) u MGA
Ar4,512.494224
1 DeAgentAI(AIA) u MOP
P8.106616
1 DeAgentAI(AIA) u MVR
15.46524
1 DeAgentAI(AIA) u MWK
MK1,757.912604
1 DeAgentAI(AIA) u MZN
MT64.600228
1 DeAgentAI(AIA) u NPR
रु142.765392
1 DeAgentAI(AIA) u PYG
7,168.5936
1 DeAgentAI(AIA) u RWF
Fr1,470.714
1 DeAgentAI(AIA) u SBD
$8.318884
1 DeAgentAI(AIA) u SCR
14.040012
1 DeAgentAI(AIA) u SRD
$39.835628
1 DeAgentAI(AIA) u SVC
$8.864716
1 DeAgentAI(AIA) u SZL
L17.668784
1 DeAgentAI(AIA) u TMT
m3.5378
1 DeAgentAI(AIA) u TND
د.ت2.9596224
1 DeAgentAI(AIA) u TTD
$6.87344
1 DeAgentAI(AIA) u UGX
Sh3,533.7568
1 DeAgentAI(AIA) u XAF
Fr568.0696
1 DeAgentAI(AIA) u XCD
$2.72916
1 DeAgentAI(AIA) u XOF
Fr568.0696
1 DeAgentAI(AIA) u XPF
Fr103.1016
1 DeAgentAI(AIA) u BWP
P13.575044
1 DeAgentAI(AIA) u BZD
$2.031708
1 DeAgentAI(AIA) u CVE
$95.601464
1 DeAgentAI(AIA) u DJF
Fr179.9224
1 DeAgentAI(AIA) u DOP
$64.003856
1 DeAgentAI(AIA) u DZD
د.ج131.424216
1 DeAgentAI(AIA) u FJD
$2.294516
1 DeAgentAI(AIA) u GNF
Fr8,788.906
1 DeAgentAI(AIA) u GTQ
Q7.762944
1 DeAgentAI(AIA) u GYD
$212.035516
1 DeAgentAI(AIA) u ISK
kr122.3068

DeAgentAI Resurs

Za dublje razumijevanje DeAgentAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DeAgentAI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeAgentAI

Koliko DeAgentAI (AIA) vrijedi danas?
Cijena AIA uživo u USD je 1.0108 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIA u USD?
Trenutačna cijena AIA u USD je $ 1.0108. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeAgentAI?
Tržišna kapitalizacija za AIA je $ 100.57M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIA?
Količina u optjecaju za AIA je 99.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIA?
AIA je postigao ATH cijenu od 3.868307895003028 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIA?
AIA je vidio ATL cijenu od 0.22378684133118287 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIA?
24-satni obujam trgovanja za AIA je $ 2.67M USD.
Hoće li AIA još narasti ove godine?
AIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-10-18 07:24:02 (UTC+8)

DeAgentAI (AIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
10-17 19:52:08Ažuriranja industrije
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Ažuriranja industrije
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Ažuriranja industrije
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
10-16 21:36:00Ažuriranja industrije
U.S. Bitcoin Spot ETFs See $104 Million Net Outflow Yesterday
10-16 15:41:06Ažuriranja industrije
After the "1011" crash, the contract open interest of mainstream cryptos across the market continues to remain at a six-month low

Glavne novosti

Uspon Bitcoin Layer 2 Mreža: Razumijevanje Tehnologije koja Oblikuje Bitcoinovu Budućnost 2025.

October 6, 2025

Altcoini u 2025: Kada TOTAL3 postiže nove vrhunce, ali vaš portfelj se ne miče

October 5, 2025

Uočljivi projekti koji će lansirati tokene i airdropove u Q4 2025.

October 5, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

AIA u USD kalkulator

Iznos

AIA
AIA
USD
USD

1 AIA = 1.0108 USD

Trgujte AIA

AIA/USDT
$1.0108
$1.0108$1.0108
-6.85%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine