Anoma Cijena danas

Trenutačna cijena Anoma (XAN) danas je $ 0.0363, s promjenom od 9.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XAN u USD je $ 0.0363 po XAN.

Anoma trenutačno je na #295 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 90.75M, s količinom u optjecaju od 2.50B XAN. Tijekom posljednja 24 sata, XAN trgovao je između $ 0.03613 (niska) i $ 0.04615 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.2551582195617884, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.024812803800432607.

U kratkoročnim performansama, XAN se kretao -5.72% u posljednjem satu i +5.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.57M.

Informacije o tržištu Anoma (XAN)

Poredak No.295 Tržišna kapitalizacija $ 90.75M$ 90.75M $ 90.75M Obujam (24 sata) $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 363.00M$ 363.00M $ 363.00M Količina u optjecaju 2.50B 2.50B 2.50B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 25.00% Tržišni udio 0.01% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Anoma je $ 90.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.57M. Količina u optjecaju XAN je 2.50B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 363.00M.