Otkrijte ključne uvide u Black Mirror (MIRROR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:26:53 (UTC+8)
Black Mirror (MIRROR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Black Mirror (MIRROR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 407.42K
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 95.98M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 4.25M
Povijesni maksimum:
$ 0.08779
Povijesni minimum:
$ 0.004629433423825394
Trenutna cijena:
$ 0.004245
Black Mirror (MIRROR) Informacije

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Službena web stranica:
https://www.blackmirrorclub.com/
Bijela knjiga:
https://www.blackmirrorclub.com/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x297eb2CD0E0aF48Dd2241D1fe2EAe8D9d5188E87

Black Mirror (MIRROR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Black Mirror (MIRROR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MIRROR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MIRROR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MIRROR tokena, istražite MIRROR cijenu tokena uživo!

