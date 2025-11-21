Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene (USD)

Predviđanje cijene Black Mirror
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 01:05:48 (UTC+8)

Black Mirror Predviđanje cijene za 2025.-2050. (USD)

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2025. (ove godine)

Na temelju vašeg predviđanja, Black Mirror bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.004408 u 2025.

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2026. (sljedeću godinu)

Na temelju vašeg predviđanja, Black Mirror bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.004628 u 2026.

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2027. (za 2 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za MIRROR je $ 0.004859 sa stopom rasta od 10.25%.

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2028. (za 3 godine)

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za MIRROR je $ 0.005102 sa stopom rasta od 15.76%.

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2029. (za 4 godine)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MIRROR u 2029. je $ 0.005357 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MIRROR u 2030. je $ 0.005625 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Black Mirror mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.009163.

Black Mirror (MIRROR) Predviđanje cijene za 2050. (za 25 godina)

U 2050. godini, cijena Black Mirror mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 0.014927.

Kratkoročno predviđanje cijene Black Mirror za danas, sutra, ovaj tjedan i 30 dana

Datum
Predviđanje cijena
Rast
  • November 21, 2025(Danas)
    $ 0.004408
    0.00%
  • November 22, 2025(Sutra)
    $ 0.004408
    0.01%
  • November 28, 2025(Ovaj tjedan)
    $ 0.004412
    0.10%
  • December 21, 2025(30 dana)
    $ 0.004426
    0.41%
Predviđanje cijene Black Mirror (MIRROR) za danas

Predviđena cijene MIRROR dana November 21, 2025(Danas), je $0.004408. Ova projekcija odražava izračunati rezultat navedenog postotka rasta, dajući korisnicima snimku potencijalnog kretanja cijene za danas.

Predviđanje cijene Black Mirror (MIRROR) za sutra

Za November 22, 2025(Sutra), predviđanje cijene MIRROR, koristeći postotak godišnjeg rasta od 5%, iznosi $0.004408. Ovi rezultati nude procijenjeni izgled vrijednosti tokena na temelju odabranih parametara.

Predviđanje cijene Black Mirror (MIRROR) za ovaj tjedan

Do November 28, 2025(Ovaj tjedan), predviđanje cijene za MIRROR, korištenjem postotne godišnje stope rasta od 5%, iznosi $0.004412. Ova tjedna prognoza izračunava se na temelju istog postotka rasta kako bi se dobila ideja o potencijalnim cjenovnim trendovima u narednim danima.

Predviđanje cijene Black Mirror (MIRROR) za 30 dana

Gledajući 30 dana unaprijed, predviđena cijena MIRROR iznosi $0.004426. Ovo predviđanje izvedeno je korištenjem unosa 5% godišnjeg rasta kako bi se procijenilo gdje bi vrijednost tokena mogla stajati nakon mjesec dana.

Statistika trenutačnih cijena Black Mirror

Najnovija MIRROR cijena iznosi $ 0.004408. Ima 24-satnu promjenu od -0.96%, s 24-satnim obujmom trgovanja od $ 78.81K.
Nadalje, količina u optjecaju za MIRROR iznosi 95.98M, a ukupna tržišna kapitalizacija $ 423.16K.

Kako kupiti Black Mirror (MIRROR)

Pokušavate kupiti MIRROR? Sada možete kupiti MIRROR putem kreditne kartice, bankovnog prijenosa, P2P-a i mnogih drugih načina plaćanja. Naučite kako kupiti Black Mirror i započnite s MEXC-om odmah!

Naučite kako kupiti MIRROR odmah

Povijesna cijena Black Mirror

Prema posljednjim podacima prikupljenim na Black Mirror stranici s cijenama uživo, trenutna cijena Black Mirror je 0.004409USD. Količina u optjecaju Black Mirror(MIRROR) je 0.00 MIRROR, što mu daje tržišnu kapitalizaciju od $423.16K.

Razdoblje
Promjena(%)
Promjena(USD)
Najviša cijena
Najniža cijena
  • 24 sata
    -0.06%
    $ -0.000321
    $ 0.004742
    $ 0.004326
  • 7 dana
    -0.31%
    $ -0.002035
    $ 0.006453
    $ 0.004326
  • 30 dana
    -0.60%
    $ -0.0067
    $ 0.014387
    $ 0.004326
24-satna izvedba

U posljednja 24 sata, Black Mirror pokazao je kretanje cijene od $-0.000321, odražavajući promjenu vrijednosti od -0.06%.

7-dnevna izvedba

Tijekom posljednjih 7 dana, Black Mirror trgovan je po najvišoj cijeni od $0.006453 i najnižoj cijeni od $0.004326. Svjedočio je promjeni cijene od -0.31%. Ovaj nedavni trend pokazuje potencijal MIRROR za daljnje kretanje na tržištu.

30-dnevna izvedba

Prošli mjesec, Black Mirror je doživio promjenu od -0.60%, odražavajući približno $-0.0067 na njegovu vrijednost. To ukazuje da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do daljnjih promjena cijene MIRROR.

Provjerite kompletnu Black Mirror povijest cijena za detaljne trendove na MEXC-u

Pogledajte cijelu MIRROR povijest cijena

Kako radi modul za predviđanje cijene Black Mirror (MIRROR)?

Modul za predviđanje cijene Black Mirror je alat jednostavan za korištenje koji ti pomaže procijeniti potencijalne buduće cijene MIRROR na temelju tvojih vlastitih pretpostavki o rastu. Bilo da si iskusni trgovac ili znatiželjni investitor, ovaj modul nudi jednostavan i interaktivan način za predviđanje buduće vrijednosti tokena.

1. Unesi svoje predviđanje rasta

Započni unosom željenog postotka rasta, koji može biti pozitivan ili negativan, ovisno o tvojim tržišnim izgledima. To bi moglo odražavati tvoja očekivanja za Black Mirror tijekom sljedeće godine, pet godina ili čak desetljeća u budućnosti.

2. Izračunaj buduću cijenu

Nakon što uneseš stopu rasta, klikni na gumb „Izračunaj”. Modul će odmah izračunati predviđenu buduću cijenu MIRROR, što će ti dati jasnu vizualizaciju kako tvoje predviđanje utječe na vrijednost tokena tijekom vremena.

3. Istraži različite scenarije

Možeš eksperimentirati s različitim stopama rasta da vidiš kako različiti tržišni uvjeti mogu utjecati na cijenu Black Mirror. Ova fleksibilnost ti omogućuje da analiziraš i optimistične i konzervativne prognoze, što ti pomaže u donošenju boljih informiranih odluka.

4. Mišljenje korisnika i uvidi u zajednicu

Modul također integrira podatke o raspoloženju korisnika, što ti omogućuje da usporediš svoja predviđanja s predviđanjima drugih korisnika. Ovaj zajednički doprinos nudi vrijedan uvid u to kako zajednica vidi budućnost MIRROR.

Tehnički indikatori za predviđanje cijena

Kako bi se povećala točnost predviđanja, modul koristi niz tehničkih pokazatelja i tržišnih podataka. To uključuje:

Eksponencijalne pomične prosjeke (EMA): Pomaže u praćenju trenda cijene tokena izglađivanjem fluktuacija i pružanjem uvida u moguće preokrete trendova.

Bollingerovi pojasevi: Mjeri volatilnost tržišta i identificira potencijalne uvjete prekupnje ili preprodaje.

Indeks relativne snage (RSI): Procjenjuje zamah MIRROR kako bi se utvrdilo je li u bikovskoj ili medvjeđoj fazi.

Divergencija konvergencije pokretnog prosjeka (MACD): Procjenjuje snagu i smjer kretanja cijena kako bi identificirao potencijalne ulazne i izlazne točke. Kombinirajući ove pokazatelje s tržišnim podacima u stvarnom vremenu, modul pruža dinamičko predviđanje cijena, što ti pomaže da stekneš dublji uvid u budući potencijal Black Mirror.

Zašto je predviđanje cijena MIRROR važno?

Predviđanje cijene MIRROR ključno je iz nekoliko razloga, a ulagači se u uključuju u različite svrhe:

Razvoj investicijske strategije: Predviđanja pomažu ulagačima da formuliraju strategije. Procjenom budućih cijena mogu odlučiti kada kupiti, prodati ili zadržati kriptovalutu.

Procjena rizika: Razumijevanje potencijalnih kretanja cijena omogućuje investitorima da procijene rizik povezan s određenim sredstvima kriptovaluta. To je bitno za upravljanje i ublažavanje potencijalnih gubitaka.

Analiza tržišta: Predviđanja često uključuju analizu tržišnih trendova, vijesti i povijesnih podataka. Ova sveobuhvatna analiza pomaže investitorima u razumijevanju dinamike tržišta i čimbenika koji utječu na promjene cijena.

Diverzifikacija portfelja: Predviđanjem koje bi kriptovalute mogle imati dobre rezultate, ulagači mogu sukladno tome diverzificirati svoje portfelje, raspoređujući rizik na različita sredstva.

Dugoročno planiranje: Ulagači koji traže dugoročnu dobit oslanjaju se na predviđanja kako bi identificirali kriptovalute s potencijalom za rast u budućnosti.

Psihološka pripremljenost: Poznavanje mogućih cjenovnih scenarija priprema ulagače emocionalno i financijski za volatilnost tržišta.

Angažman zajednice: Predviđanja cijena kriptovaluta često pokreću rasprave unutar zajednice investitora, što dovodi do šireg razumijevanja i kolektivne mudrosti o tržišnim trendovima.

Česta pitanja (FAQ):

Vrijedi li ulagati u MIRROR sada?
Prema vašim predviđanjima, MIRROR će ostvariti -- dana undefined, što ga čini tokenom vrijednim razmatranja.
Kakvo je predviđanje cijene za MIRROR sljedeći mjesec?
Prema Black Mirror (MIRROR) alatu za predviđanje cijene, predviđena MIRROR cijena doseći će -- dana undefined.
Koliko će koštati 1 MIRROR u 2026. godini?
Cijena 1 Black Mirror (MIRROR) danas iznosi $0.004408. Prema gore navedenom modulu predviđanja, MIRROR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2026.
Kolika je predviđena cijena za MIRROR u 2027. godini?
Predviđa se da će Black Mirror (MIRROR) zabilježiti 0.00% godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 MIRROR do 2027.
Koja je procijenjena ciljana cijena za MIRROR u 2028. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Black Mirror (MIRROR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2028.
Koja je procijenjena ciljana cijena za MIRROR u 2029. godini?
Prema vašim ulaznim podacima o predviđanju cijene, Black Mirror (MIRROR) će zabilježiti 0.00% rast, s procijenjenom ciljanom cijenom od -- u 2029.
Koliko će koštati 1 MIRROR u 2030. godini?
Cijena 1 Black Mirror (MIRROR) danas iznosi $0.004408. Prema gore navedenom modulu predviđanja, MIRROR će se povećati za 0.00%, dosegnuvši -- u 2030.
Kakvo je MIRROR predviđanje cijene za 2040. godinu?
Predviđa se da će Black Mirror (MIRROR) zabilježiti 0.00% rast godišnje, dosegnuvši cijenu od -- za 1 MIRROR do 2040.
Odricanje od odgovornosti

Sadržaj objavljen na našim stranicama s predviđanjima cijena kriptovaluta temelji se na informacijama i povratnim informacijama koje su nam dali korisnici MEXC platforme i/ili drugi izvori trećih strana. Predstavlja ti se „takav kakav jest” samo u informativne i ilustrativne svrhe, bez ikakvog zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Važno je napomenuti da predstavljena predviđanja cijena možda nisu točna i ne bi ih se trebalo tretirati kao takva. Buduće cijene mogu značajno odstupati od predstavljenih predviđanja i na njih se ne treba oslanjati pri donošenju investicijskih odluka.

Nadalje, ovaj se sadržaj ne smije tumačiti kao financijski savjet, niti mu je namjera preporučiti kupnju bilo kojeg određenog proizvoda ili usluge. MEXC platforma ni na koji način neće biti odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti kao rezultat pozivanja, korištenja i/ili oslanjanja na bilo koji sadržaj objavljen na našim stranicama za predviđanje cijena kriptovaluta. Bitno je znati da su cijene digitalnih sredstava podložne visokom tržišnom riziku i volatilnosti cijena. Vrijednost tvog ulaganja može se smanjiti ili povećati, a nema jamstva povrata prvobitno uloženog iznosa. U konačnici, isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke preuzimaš ti, a MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Imaj na umu da prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Trebaš ulagati samo u proizvode koje poznaješ i razumiješ povezane rizike. Pažljivo razmotri svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetuj s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvih odluka o ulaganju.