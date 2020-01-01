MindNetwork FHE (FHE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MindNetwork FHE (FHE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MindNetwork FHE (FHE) Informacije Mind Network pioneers quantum-resistant Fully Homomorphic Encryption (FHE) infrastructure, powering a fully encrypted internet through secure data and AI computation. In collaboration with industry leaders, Mind Network is establishing HTTPZ — a Zero Trust Internet Protocol — to set new standards for trusted AI and encrypted on-chain data processing in Web3 and AI ecosystems. Službena web stranica: https://www.mindnetwork.xyz/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e Kupi FHE odmah!

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MindNetwork FHE (FHE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 249.00M $ 249.00M $ 249.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.92M $ 50.92M $ 50.92M Povijesni maksimum: $ 0.16354 $ 0.16354 $ 0.16354 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.05092 $ 0.05092 $ 0.05092 Saznajte više o cijeni MindNetwork FHE (FHE)

MindNetwork FHE (FHE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MindNetwork FHE (FHE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FHE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FHE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FHE tokena, istražite FHE cijenu tokena uživo!

