Trenutačna cijena Black Mirror (MIRROR) danas je $ 0.004531, s promjenom od 4.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MIRROR u USD je $ 0.004531 po MIRROR.

Black Mirror trenutačno je na #2488 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 434.87K, s količinom u optjecaju od 95.98M MIRROR. Tijekom posljednja 24 sata, MIRROR trgovao je između $ 0.00452 (niska) i $ 0.004867 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.08619121021102388, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.004629433423825394.

U kratkoročnim performansama, MIRROR se kretao -0.60% u posljednjem satu i -35.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 79.17K.

Informacije o tržištu Black Mirror (MIRROR)

Poredak No.2488 Tržišna kapitalizacija $ 434.87K$ 434.87K $ 434.87K Obujam (24 sata) $ 79.17K$ 79.17K $ 79.17K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Količina u optjecaju 95.98M 95.98M 95.98M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 9.59% Javni blockchain BASE

