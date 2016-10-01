Zcash (ZEC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Zcash (ZEC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Zcash (ZEC) Informacije Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors. Službena web stranica: https://z.cash/ Bijela knjiga: https://github.com/zcash/zips/blob/master/protocol/protocol.pdf Istraživač blokova: https://zcashblockexplorer.com/ Kupi ZEC odmah!

Zcash (ZEC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Zcash (ZEC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 661.05M $ 661.05M $ 661.05M Ukupna količina: $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M Količina u optjecaju: $ 16.20M $ 16.20M $ 16.20M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 857.01M $ 857.01M $ 857.01M Povijesni maksimum: $ 371.16 $ 371.16 $ 371.16 Povijesni minimum: $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 $ 15.96914388442235 Trenutna cijena: $ 40.81 $ 40.81 $ 40.81 Saznajte više o cijeni Zcash (ZEC)

Zcash (ZEC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Zcash (ZEC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ZEC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ZEC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ZEC tokena, istražite ZEC cijenu tokena uživo!

