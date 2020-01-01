Micro GPT (MICRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Micro GPT (MICRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Micro GPT (MICRO) Informacije MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity, Službena web stranica: https://www.microgpt.io/ Bijela knjiga: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x8CEDb0680531d26e62ABdBd0F4c5428b7fDC26d5 Kupi MICRO odmah!

Micro GPT (MICRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Micro GPT (MICRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 589.85K $ 589.85K $ 589.85K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 749.49M $ 749.49M $ 749.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 787.00K $ 787.00K $ 787.00K Povijesni maksimum: $ 0.05591 $ 0.05591 $ 0.05591 Povijesni minimum: $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 $ 0.000476789213184707 Trenutna cijena: $ 0.000787 $ 0.000787 $ 0.000787 Saznajte više o cijeni Micro GPT (MICRO)

Micro GPT (MICRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Micro GPT (MICRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MICRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MICRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MICRO tokena, istražite MICRO cijenu tokena uživo!

Micro GPT (MICRO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MICRO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MICRO povijest cijena odmah!

MICRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MICRO? Naša MICRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MICRO predviđanje cijene tokena odmah!

