Micro GPT Logotip

Micro GPT Cijena(MICRO)

1 MICRO u USD cijena uživo:

$0.00086
$0.00086$0.00086
-2.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Micro GPT (MICRO)
Micro GPT (MICRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00086
$ 0.00086$ 0.00086
24-satna najniža cijena
$ 0.000989
$ 0.000989$ 0.000989
24-satna najviša cijena

$ 0.00086
$ 0.00086$ 0.00086

$ 0.000989
$ 0.000989$ 0.000989

$ 0.055855382276555225
$ 0.055855382276555225$ 0.055855382276555225

$ 0.000476789213184707
$ 0.000476789213184707$ 0.000476789213184707

-1.04%

-2.16%

-6.22%

-6.22%

Micro GPT (MICRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00086. Tijekom protekla 24 sata, MICROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00086 i najviše cijene $ 0.000989, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MICRO je $ 0.055855382276555225, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000476789213184707.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MICRO se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -2.16% u posljednjih 24 sata i -6.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Micro GPT (MICRO)

No.2278

$ 644.56K
$ 644.56K$ 644.56K

$ 27.22K
$ 27.22K$ 27.22K

$ 860.00K
$ 860.00K$ 860.00K

749.49M
749.49M 749.49M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

74.94%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Micro GPT je $ 644.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 27.22K. Količina u optjecaju MICRO je 749.49M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 860.00K.

Micro GPT (MICRO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Micro GPT za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00001899-2.16%
30 dana$ -0.000151-14.94%
60 dana$ +0.000323+60.14%
90 dana$ -0.0018-67.67%
Micro GPT promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MICRO od $ -0.00001899 (-2.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Micro GPT 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000151 (-14.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Micro GPT 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MICRO od $ +0.000323 (+60.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Micro GPT 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0018 (-67.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Micro GPT (MICRO)?

Pogledajte Micro GPT stranicu Povijest cijena sada.

Što je Micro GPT (MICRO)

MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,

Micro GPT dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Micro GPT ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MICRO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Micro GPT na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Micro GPT učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Micro GPT Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Micro GPT (MICRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Micro GPT (MICRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Micro GPT.

Provjerite Micro GPT predviđanje cijene sada!

Micro GPT (MICRO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Micro GPT (MICRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MICRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Micro GPT (MICRO)

Tražiš kako kupiti Micro GPT? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Micro GPT na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Micro GPT Resurs

Za dublje razumijevanje Micro GPT, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Micro GPT web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Micro GPT

Koliko Micro GPT (MICRO) vrijedi danas?
Cijena MICRO uživo u USD je 0.00086 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MICRO u USD?
Trenutačna cijena MICRO u USD je $ 0.00086. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Micro GPT?
Tržišna kapitalizacija za MICRO je $ 644.56K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MICRO?
Količina u optjecaju za MICRO je 749.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MICRO?
MICRO je postigao ATH cijenu od 0.055855382276555225 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MICRO?
MICRO je vidio ATL cijenu od 0.000476789213184707 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MICRO?
24-satni obujam trgovanja za MICRO je $ 27.22K USD.
Hoće li MICRO još narasti ove godine?
MICRO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MICRO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Micro GPT (MICRO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

