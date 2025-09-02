Više o MET

MetYa Cijena(MET)

Grafikon aktualnih cijena MetYa (MET)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:08:28 (UTC+8)

MetYa (MET) Informacije o cijeni (USD)

MetYa (MET) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.2419. Tijekom protekla 24 sata, METtrgovalo je između najniže cijene $ 0.2371 i najviše cijene $ 0.2477, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MET je $ 0.3026106966057054, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06088509988318206.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MET se promijenio za -1.95% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i -2.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MetYa (MET)

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

$ 241.90M
$ 241.90M$ 241.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija MetYa je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.15M. Količina u optjecaju MET je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 241.90M.

MetYa (MET) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MetYa za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.003581+1.50%
30 dana$ +0.0435+21.92%
60 dana$ +0.0771+46.78%
90 dana$ +0.2019+504.75%
MetYa promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MET od $ +0.003581 (+1.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MetYa 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0435 (+21.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MetYa 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MET od $ +0.0771 (+46.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MetYa 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.2019 (+504.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MetYa (MET)?

Pogledajte MetYa stranicu Povijest cijena sada.

Što je MetYa (MET)

MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users.

MetYa dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MetYa ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MET dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MetYa na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MetYa učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MetYa Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MetYa (MET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MetYa (MET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MetYa.

Provjerite MetYa predviđanje cijene sada!

MetYa (MET) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MetYa (MET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MET opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MetYa (MET)

Tražiš kako kupiti MetYa? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MetYa na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MET u lokalnim valutama

MetYa Resurs

Za dublje razumijevanje MetYa, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MetYa web-stranica
Blokiraj pretraživač

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:08:28 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

