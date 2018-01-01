MetYa (MET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MetYa (MET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MetYa (MET) Informacije MetYa is an AI-driven Web3 dating platform that provides users with a safe and private dating experience through blockchain and decentralization. Our platform implements the concept of "socializing means profit" through social interaction mining. Our team has 12 years of experience in Web2 social networking and has created projects with hundreds of millions of users. In 2018, we entered Web3 and successfully introduced Web2 users to the Web3 ecosystem to empower users. Službena web stranica: https://metya.com/ Bijela knjiga: https://metya.gitbook.io/metya Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xa5b000d453143b357dba63f4ee83f2f6fda832b8 Kupi MET odmah!

MetYa (MET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MetYa (MET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 239.50M $ 239.50M $ 239.50M Povijesni maksimum: $ 0.3552 $ 0.3552 $ 0.3552 Povijesni minimum: $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 $ 0.06088509988318206 Trenutna cijena: $ 0.2395 $ 0.2395 $ 0.2395 Saznajte više o cijeni MetYa (MET)

MetYa (MET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MetYa (MET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MET tokena, istražite MET cijenu tokena uživo!

