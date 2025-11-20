McDonalds Cijena danas

Trenutačna cijena McDonalds (MCDON) danas je $ 304.12, s promjenom od 0.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MCDON u USD je $ 304.12 po MCDON.

McDonalds trenutačno je na #1639 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.66M, s količinom u optjecaju od 8.74K MCDON. Tijekom posljednja 24 sata, MCDON trgovao je između $ 303.06 (niska) i $ 307.63 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 323.00794651626467, dok je rekordna najniža cijena bila $ 290.77283731780426.

U kratkoročnim performansama, MCDON se kretao -0.15% u posljednjem satu i -1.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.79K.

Informacije o tržištu McDonalds (MCDON)

Poredak No.1639 Tržišna kapitalizacija $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Obujam (24 sata) $ 56.79K$ 56.79K $ 56.79K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Količina u optjecaju 8.74K 8.74K 8.74K Ukupna količina 8,743.31484187 8,743.31484187 8,743.31484187 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija McDonalds je $ 2.66M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.79K. Količina u optjecaju MCDON je 8.74K, s ukupnom količinom od 8743.31484187. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.66M.