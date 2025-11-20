PhyChain Cijena danas

Trenutačna cijena PhyChain (PHYCHAIN) danas je $ 2.083, s promjenom od 2.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHYCHAIN u USD je $ 2.083 po PHYCHAIN.

PhyChain trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PHYCHAIN. Tijekom posljednja 24 sata, PHYCHAIN trgovao je između $ 2 (niska) i $ 2.111 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PHYCHAIN se kretao +0.19% u posljednjem satu i -10.10% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 70.18K.

Informacije o tržištu PhyChain (PHYCHAIN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 70.18K$ 70.18K $ 70.18K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.17B$ 4.17B $ 4.17B Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija PhyChain je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.18K. Količina u optjecaju PHYCHAIN je --, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.17B.