Više o HEI

HEI Informacije o cijeni

HEI Bijela knjiga

HEI Službena web stranica

HEI Tokenomija

HEI Prognoza cijena

HEI Povijest

Vodič za kupnju HEI

Konverter HEI u fiducijarnu valutu

HEI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Heima Logotip

Heima Cijena(HEI)

1 HEI u USD cijena uživo:

$0.4057
$0.4057$0.4057
+1.98%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Heima (HEI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:47:07 (UTC+8)

Heima (HEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.364
$ 0.364$ 0.364
24-satna najniža cijena
$ 0.4325
$ 0.4325$ 0.4325
24-satna najviša cijena

$ 0.364
$ 0.364$ 0.364

$ 0.4325
$ 0.4325$ 0.4325

$ 1.3586561844463771
$ 1.3586561844463771$ 1.3586561844463771

$ 0.23297119664169133
$ 0.23297119664169133$ 0.23297119664169133

+4.01%

+1.98%

-9.02%

-9.02%

Heima (HEI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4065. Tijekom protekla 24 sata, HEItrgovalo je između najniže cijene $ 0.364 i najviše cijene $ 0.4325, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HEI je $ 1.3586561844463771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.23297119664169133.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HEI se promijenio za +4.01% u posljednjih sat vremena, +1.98% u posljednjih 24 sata i -9.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Heima (HEI)

No.721

$ 31.45M
$ 31.45M$ 31.45M

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 40.65M
$ 40.65M$ 40.65M

77.38M
77.38M 77.38M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

97,568,167
97,568,167 97,568,167

77.37%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Heima je $ 31.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.73M. Količina u optjecaju HEI je 77.38M, s ukupnom količinom od 97568167. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.65M.

Heima (HEI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Heima za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.007877+1.98%
30 dana$ +0.0097+2.44%
60 dana$ +0.1307+47.38%
90 dana$ +0.0836+25.89%
Heima promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HEI od $ +0.007877 (+1.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Heima 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0097 (+2.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Heima 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HEI od $ +0.1307 (+47.38%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Heima 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0836 (+25.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Heima (HEI)?

Pogledajte Heima stranicu Povijest cijena sada.

Što je Heima (HEI)

Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever.

Heima dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Heima ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HEI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Heima na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Heima učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Heima Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Heima (HEI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Heima (HEI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Heima.

Provjerite Heima predviđanje cijene sada!

Heima (HEI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Heima (HEI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HEI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Heima (HEI)

Tražiš kako kupiti Heima? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Heima na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HEI u lokalnim valutama

1 Heima(HEI) u VND
10,697.0475
1 Heima(HEI) u AUD
A$0.61788
1 Heima(HEI) u GBP
0.296745
1 Heima(HEI) u EUR
0.345525
1 Heima(HEI) u USD
$0.4065
1 Heima(HEI) u MYR
RM1.71543
1 Heima(HEI) u TRY
16.71528
1 Heima(HEI) u JPY
¥59.7555
1 Heima(HEI) u ARS
ARS$559.917165
1 Heima(HEI) u RUB
32.751705
1 Heima(HEI) u INR
35.772
1 Heima(HEI) u IDR
Rp6,663.93336
1 Heima(HEI) u KRW
566.152875
1 Heima(HEI) u PHP
23.21928
1 Heima(HEI) u EGP
￡E.19.72338
1 Heima(HEI) u BRL
R$2.207295
1 Heima(HEI) u CAD
C$0.556905
1 Heima(HEI) u BDT
49.401945
1 Heima(HEI) u NGN
621.558825
1 Heima(HEI) u COP
$1,632.52839
1 Heima(HEI) u ZAR
R.7.1544
1 Heima(HEI) u UAH
16.816905
1 Heima(HEI) u VES
Bs59.349
1 Heima(HEI) u CLP
$394.305
1 Heima(HEI) u PKR
Rs115.18584
1 Heima(HEI) u KZT
218.782365
1 Heima(HEI) u THB
฿13.12995
1 Heima(HEI) u TWD
NT$12.44703
1 Heima(HEI) u AED
د.إ1.491855
1 Heima(HEI) u CHF
Fr0.3252
1 Heima(HEI) u HKD
HK$3.166635
1 Heima(HEI) u AMD
֏155.38869
1 Heima(HEI) u MAD
.د.م3.65037
1 Heima(HEI) u MXN
$7.573095
1 Heima(HEI) u SAR
ريال1.524375
1 Heima(HEI) u PLN
1.47966
1 Heima(HEI) u RON
лв1.760145
1 Heima(HEI) u SEK
kr3.817035
1 Heima(HEI) u BGN
лв0.678855
1 Heima(HEI) u HUF
Ft137.189685
1 Heima(HEI) u CZK
8.475525
1 Heima(HEI) u KWD
د.ك0.1239825
1 Heima(HEI) u ILS
1.361775
1 Heima(HEI) u AOA
Kz370.553205
1 Heima(HEI) u BHD
.د.ب0.152844
1 Heima(HEI) u BMD
$0.4065
1 Heima(HEI) u DKK
kr2.589405
1 Heima(HEI) u HNL
L10.63404
1 Heima(HEI) u MUR
18.6177
1 Heima(HEI) u NAD
$7.13814
1 Heima(HEI) u NOK
kr4.065
1 Heima(HEI) u NZD
$0.686985
1 Heima(HEI) u PAB
B/.0.4065
1 Heima(HEI) u PGK
K1.719495
1 Heima(HEI) u QAR
ر.ق1.47966
1 Heima(HEI) u RSD
дин.40.68252

Heima Resurs

Za dublje razumijevanje Heima, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Heima web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Heima

Koliko Heima (HEI) vrijedi danas?
Cijena HEI uživo u USD je 0.4065 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HEI u USD?
Trenutačna cijena HEI u USD je $ 0.4065. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Heima?
Tržišna kapitalizacija za HEI je $ 31.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HEI?
Količina u optjecaju za HEI je 77.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HEI?
HEI je postigao ATH cijenu od 1.3586561844463771 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HEI?
HEI je vidio ATL cijenu od 0.23297119664169133 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HEI?
24-satni obujam trgovanja za HEI je $ 1.73M USD.
Hoće li HEI još narasti ove godine?
HEI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HEI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:47:07 (UTC+8)

Heima (HEI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

HEI u USD kalkulator

Iznos

HEI
HEI
USD
USD

1 HEI = 0.4064 USD

Trgujte HEI

HEIUSDT
$0.4057
$0.4057$0.4057
+2.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine