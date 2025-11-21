Na temelju vašeg predviđanja, McDonalds bi mogao potencijalno ostvariti rast od 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 304.2 u 2025.

Na temelju vašeg predviđanja, McDonalds bi mogao potencijalno ostvariti rast od 5.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 319.41 u 2026.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2027. godinu za MCDON je $ 335.3805 sa stopom rasta od 10.25%.

Prema modulu za predviđanje cijene, predviđena buduća cijena za 2028. godinu za MCDON je $ 352.1495 sa stopom rasta od 15.76%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MCDON u 2029. je $ 369.7570 zajedno sa stopom rasta od 21.55%.

Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za MCDON u 2030. je $ 388.2448 zajedno sa stopom rasta od 27.63%.

U 2040. godini, cijena McDonalds mogla bi potencijalno porasti za 107.89%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 632.4099.

U 2050. godini, cijena McDonalds mogla bi potencijalno porasti za 238.64%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ 1,030.1291.