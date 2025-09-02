Više o XLM

XLM Informacije o cijeni

XLM Bijela knjiga

XLM Službena web stranica

XLM Tokenomija

XLM Prognoza cijena

XLM Povijest

Vodič za kupnju XLM

Konverter XLM u fiducijarnu valutu

XLM Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Stellar Logotip

Stellar Cijena(XLM)

1 XLM u USD cijena uživo:

$0.3522
$0.3522$0.3522
-0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Stellar (XLM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:15 (UTC+8)

Stellar (XLM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.3441
$ 0.3441$ 0.3441
24-satna najniža cijena
$ 0.364
$ 0.364$ 0.364
24-satna najviša cijena

$ 0.3441
$ 0.3441$ 0.3441

$ 0.364
$ 0.364$ 0.364

$ 0.9381440281867981
$ 0.9381440281867981$ 0.9381440281867981

$ 0.001227100030519068
$ 0.001227100030519068$ 0.001227100030519068

+0.68%

-0.36%

-8.02%

-8.02%

Stellar (XLM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3522. Tijekom protekla 24 sata, XLMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3441 i najviše cijene $ 0.364, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XLM je $ 0.9381440281867981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001227100030519068.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XLM se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Stellar (XLM)

No.15

$ 11.05B
$ 11.05B$ 11.05B

$ 15.50M
$ 15.50M$ 15.50M

$ 17.61B
$ 17.61B$ 17.61B

31.38B
31.38B 31.38B

50,001,806,812
50,001,806,812 50,001,806,812

50,001,786,889.0645
50,001,786,889.0645 50,001,786,889.0645

62.76%

0.29%

2013-07-01 00:00:00

XLM

Trenutačna tržišna kapitalizacija Stellar je $ 11.05B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.50M. Količina u optjecaju XLM je 31.38B, s ukupnom količinom od 50001786889.0645. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.61B.

Stellar (XLM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Stellar za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001273-0.36%
30 dana$ -0.0149-4.06%
60 dana$ +0.1096+45.17%
90 dana$ +0.0794+29.10%
Stellar promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XLM od $ -0.001273 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Stellar 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0149 (-4.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Stellar 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XLM od $ +0.1096 (+45.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Stellar 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0794 (+29.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Stellar (XLM)?

Pogledajte Stellar stranicu Povijest cijena sada.

Što je Stellar (XLM)

Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.

Stellar dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Stellar ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XLM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Stellar na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Stellar učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Stellar Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Stellar (XLM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Stellar (XLM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Stellar.

Provjerite Stellar predviđanje cijene sada!

Stellar (XLM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Stellar (XLM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XLM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Stellar (XLM)

Tražiš kako kupiti Stellar? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Stellar na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XLM u lokalnim valutama

1 Stellar(XLM) u VND
9,268.143
1 Stellar(XLM) u AUD
A$0.535344
1 Stellar(XLM) u GBP
0.257106
1 Stellar(XLM) u EUR
0.29937
1 Stellar(XLM) u USD
$0.3522
1 Stellar(XLM) u MYR
RM1.486284
1 Stellar(XLM) u TRY
14.49303
1 Stellar(XLM) u JPY
¥51.7734
1 Stellar(XLM) u ARS
ARS$485.123802
1 Stellar(XLM) u RUB
28.376754
1 Stellar(XLM) u INR
30.9936
1 Stellar(XLM) u IDR
Rp5,773.769568
1 Stellar(XLM) u KRW
491.21334
1 Stellar(XLM) u PHP
20.117664
1 Stellar(XLM) u EGP
￡E.17.092266
1 Stellar(XLM) u BRL
R$1.915968
1 Stellar(XLM) u CAD
C$0.482514
1 Stellar(XLM) u BDT
42.802866
1 Stellar(XLM) u NGN
539.355558
1 Stellar(XLM) u COP
$1,414.456332
1 Stellar(XLM) u ZAR
R.6.202242
1 Stellar(XLM) u UAH
14.570514
1 Stellar(XLM) u VES
Bs51.4212
1 Stellar(XLM) u CLP
$341.634
1 Stellar(XLM) u PKR
Rs99.799392
1 Stellar(XLM) u KZT
189.557562
1 Stellar(XLM) u THB
฿11.372538
1 Stellar(XLM) u TWD
NT$10.787886
1 Stellar(XLM) u AED
د.إ1.292574
1 Stellar(XLM) u CHF
Fr0.28176
1 Stellar(XLM) u HKD
HK$2.743638
1 Stellar(XLM) u AMD
֏134.631972
1 Stellar(XLM) u MAD
.د.م3.162756
1 Stellar(XLM) u MXN
$6.56853
1 Stellar(XLM) u SAR
ريال1.32075
1 Stellar(XLM) u PLN
1.278486
1 Stellar(XLM) u RON
лв1.525026
1 Stellar(XLM) u SEK
kr3.307158
1 Stellar(XLM) u BGN
лв0.588174
1 Stellar(XLM) u HUF
Ft118.825236
1 Stellar(XLM) u CZK
7.34337
1 Stellar(XLM) u KWD
د.ك0.107421
1 Stellar(XLM) u ILS
1.17987
1 Stellar(XLM) u AOA
Kz321.054954
1 Stellar(XLM) u BHD
.د.ب0.1324272
1 Stellar(XLM) u BMD
$0.3522
1 Stellar(XLM) u DKK
kr2.243514
1 Stellar(XLM) u HNL
L9.213552
1 Stellar(XLM) u MUR
16.13076
1 Stellar(XLM) u NAD
$6.184632
1 Stellar(XLM) u NOK
kr3.518478
1 Stellar(XLM) u NZD
$0.595218
1 Stellar(XLM) u PAB
B/.0.3522
1 Stellar(XLM) u PGK
K1.489806
1 Stellar(XLM) u QAR
ر.ق1.282008
1 Stellar(XLM) u RSD
дин.35.241132

Stellar Resurs

Za dublje razumijevanje Stellar, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Stellar web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Stellar

Koliko Stellar (XLM) vrijedi danas?
Cijena XLM uživo u USD je 0.3522 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XLM u USD?
Trenutačna cijena XLM u USD je $ 0.3522. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Stellar?
Tržišna kapitalizacija za XLM je $ 11.05B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XLM?
Količina u optjecaju za XLM je 31.38B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XLM?
XLM je postigao ATH cijenu od 0.9381440281867981 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XLM?
XLM je vidio ATL cijenu od 0.001227100030519068 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XLM?
24-satni obujam trgovanja za XLM je $ 15.50M USD.
Hoće li XLM još narasti ove godine?
XLM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XLM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:08:15 (UTC+8)

Stellar (XLM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine