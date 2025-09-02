Stellar (XLM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.3522. Tijekom protekla 24 sata, XLMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3441 i najviše cijene $ 0.364, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XLM je $ 0.9381440281867981, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001227100030519068.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XLM se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i -8.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Stellar (XLM)
No.15
$ 11.05B
$ 11.05B
$ 15.50M
$ 15.50M
$ 17.61B
$ 17.61B
31.38B
31.38B
50,001,806,812
50,001,806,812
50,001,786,889.0645
50,001,786,889.0645
62.76%
0.29%
2013-07-01 00:00:00
XLM
Trenutačna tržišna kapitalizacija Stellar je $ 11.05B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.50M. Količina u optjecaju XLM je 31.38B, s ukupnom količinom od 50001786889.0645. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.61B.
Stellar (XLM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Stellar za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.001273
-0.36%
30 dana
$ -0.0149
-4.06%
60 dana
$ +0.1096
+45.17%
90 dana
$ +0.0794
+29.10%
Stellar promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XLM od $ -0.001273 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Stellar 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0149 (-4.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Stellar 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XLM od $ +0.1096 (+45.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Stellar 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0794 (+29.10%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Stellar network is a free, open-source network that connects diverse financial systems and lets anyone build low-cost financial services—payments, savings, loans, insurance—for their community. It is supported by Stellar.org, a Silicon Valley based non-profit organization. The Stellar network enables money to move directly between people, companies and financial institutions as easily as email. This inter-connectivity means more access for individuals, lower costs for banks, and more revenue for businesses.
Stellar Predviđanje cijene (USD)
