Više o JYAI

JYAI Informacije o cijeni

JYAI Službena web stranica

JYAI Tokenomija

JYAI Prognoza cijena

JYAI Povijest

Vodič za kupnju JYAI

Konverter JYAI u fiducijarnu valutu

JYAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Jerry The Turtle Logotip

Jerry The Turtle Cijena(JYAI)

1 JYAI u USD cijena uživo:

$0.000153923
$0.000153923$0.000153923
-0.47%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Jerry The Turtle (JYAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:54:23 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000145124
$ 0.000145124$ 0.000145124
24-satna najniža cijena
$ 0.000206629
$ 0.000206629$ 0.000206629
24-satna najviša cijena

$ 0.000145124
$ 0.000145124$ 0.000145124

$ 0.000206629
$ 0.000206629$ 0.000206629

$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765

$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777

-0.27%

-0.47%

-23.04%

-23.04%

Jerry The Turtle (JYAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00015375. Tijekom protekla 24 sata, JYAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.000145124 i najviše cijene $ 0.000206629, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JYAI je $ 0.000320379364794765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000000524860777.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JYAI se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -23.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Jerry The Turtle (JYAI)

No.1044

$ 10.61M
$ 10.61M$ 10.61M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 10.61M
$ 10.61M$ 10.61M

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Jerry The Turtle je $ 10.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.03M. Količina u optjecaju JYAI je 69.00B, s ukupnom količinom od 69000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.61M.

Jerry The Turtle (JYAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Jerry The Turtle za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000072685-0.47%
30 dana$ +0.00000759+5.19%
60 dana$ +0.00005866+61.68%
90 dana$ -0.00002411-13.56%
Jerry The Turtle promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u JYAI od $ -0.00000072685 (-0.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Jerry The Turtle 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000759 (+5.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Jerry The Turtle 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JYAI od $ +0.00005866 (+61.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Jerry The Turtle 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00002411 (-13.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Jerry The Turtle (JYAI)?

Pogledajte Jerry The Turtle stranicu Povijest cijena sada.

Što je Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Jerry The Turtle ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti JYAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Jerry The Turtle na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Jerry The Turtle učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Jerry The Turtle Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Jerry The Turtle (JYAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jerry The Turtle (JYAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jerry The Turtle.

Provjerite Jerry The Turtle predviđanje cijene sada!

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Jerry The Turtle (JYAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JYAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Jerry The Turtle (JYAI)

Tražiš kako kupiti Jerry The Turtle? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Jerry The Turtle na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

JYAI u lokalnim valutama

1 Jerry The Turtle(JYAI) u VND
4.04593125
1 Jerry The Turtle(JYAI) u AUD
A$0.0002337
1 Jerry The Turtle(JYAI) u GBP
0.0001122375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u EUR
0.0001306875
1 Jerry The Turtle(JYAI) u USD
$0.00015375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u MYR
RM0.000648825
1 Jerry The Turtle(JYAI) u TRY
0.0063222
1 Jerry The Turtle(JYAI) u JPY
¥0.02260125
1 Jerry The Turtle(JYAI) u ARS
ARS$0.2117767875
1 Jerry The Turtle(JYAI) u RUB
0.0123876375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u INR
0.01353
1 Jerry The Turtle(JYAI) u IDR
Rp2.5204914
1 Jerry The Turtle(JYAI) u KRW
0.2141353125
1 Jerry The Turtle(JYAI) u PHP
0.0087822
1 Jerry The Turtle(JYAI) u EGP
￡E.0.00745995
1 Jerry The Turtle(JYAI) u BRL
R$0.0008348625
1 Jerry The Turtle(JYAI) u CAD
C$0.0002106375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u BDT
0.0186852375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u NGN
0.2350914375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u COP
$0.617469225
1 Jerry The Turtle(JYAI) u ZAR
R.0.002706
1 Jerry The Turtle(JYAI) u UAH
0.0063606375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u VES
Bs0.0224475
1 Jerry The Turtle(JYAI) u CLP
$0.1491375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u PKR
Rs0.0435666
1 Jerry The Turtle(JYAI) u KZT
0.0827497875
1 Jerry The Turtle(JYAI) u THB
฿0.004966125
1 Jerry The Turtle(JYAI) u TWD
NT$0.004707825
1 Jerry The Turtle(JYAI) u AED
د.إ0.0005642625
1 Jerry The Turtle(JYAI) u CHF
Fr0.000123
1 Jerry The Turtle(JYAI) u HKD
HK$0.0011977125
1 Jerry The Turtle(JYAI) u AMD
֏0.058772475
1 Jerry The Turtle(JYAI) u MAD
.د.م0.001380675
1 Jerry The Turtle(JYAI) u MXN
$0.0028643625
1 Jerry The Turtle(JYAI) u SAR
ريال0.0005765625
1 Jerry The Turtle(JYAI) u PLN
0.00055965
1 Jerry The Turtle(JYAI) u RON
лв0.0006657375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u SEK
kr0.0014437125
1 Jerry The Turtle(JYAI) u BGN
лв0.0002567625
1 Jerry The Turtle(JYAI) u HUF
Ft0.0518890875
1 Jerry The Turtle(JYAI) u CZK
0.0032056875
1 Jerry The Turtle(JYAI) u KWD
د.ك0.00004689375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u ILS
0.0005150625
1 Jerry The Turtle(JYAI) u AOA
Kz0.1401538875
1 Jerry The Turtle(JYAI) u BHD
.د.ب0.00005781
1 Jerry The Turtle(JYAI) u BMD
$0.00015375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u DKK
kr0.0009793875
1 Jerry The Turtle(JYAI) u HNL
L0.0040221
1 Jerry The Turtle(JYAI) u MUR
0.00704175
1 Jerry The Turtle(JYAI) u NAD
$0.00269985
1 Jerry The Turtle(JYAI) u NOK
kr0.0015375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u NZD
$0.0002598375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u PAB
B/.0.00015375
1 Jerry The Turtle(JYAI) u PGK
K0.0006503625
1 Jerry The Turtle(JYAI) u QAR
ر.ق0.00055965
1 Jerry The Turtle(JYAI) u RSD
дин.0.0153873

Jerry The Turtle Resurs

Za dublje razumijevanje Jerry The Turtle, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Jerry The Turtle web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Jerry The Turtle

Koliko Jerry The Turtle (JYAI) vrijedi danas?
Cijena JYAI uživo u USD je 0.00015375 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena JYAI u USD?
Trenutačna cijena JYAI u USD je $ 0.00015375. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Jerry The Turtle?
Tržišna kapitalizacija za JYAI je $ 10.61M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za JYAI?
Količina u optjecaju za JYAI je 69.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za JYAI?
JYAI je postigao ATH cijenu od 0.000320379364794765 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za JYAI?
JYAI je vidio ATL cijenu od 0.0000000524860777 USD.
Koliki je obujam trgovanja za JYAI?
24-satni obujam trgovanja za JYAI je $ 1.03M USD.
Hoće li JYAI još narasti ove godine?
JYAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte JYAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:54:23 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

JYAI u USD kalkulator

Iznos

JYAI
JYAI
USD
USD

1 JYAI = 0.00015375 USD

Trgujte JYAI

JYAIUSDT
$0.000153923
$0.000153923$0.000153923
+0.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine