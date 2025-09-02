Jerry The Turtle (JYAI) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000145124
$ 0.000145124$ 0.000145124
24-satna najniža cijena
$ 0.000206629
$ 0.000206629$ 0.000206629
24-satna najviša cijena
$ 0.000145124
$ 0.000145124$ 0.000145124
$ 0.000206629
$ 0.000206629$ 0.000206629
$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765
$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777
-0.27%
-0.47%
-23.04%
-23.04%
Jerry The Turtle (JYAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00015375. Tijekom protekla 24 sata, JYAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.000145124 i najviše cijene $ 0.000206629, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena JYAI je $ 0.000320379364794765, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000000524860777.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, JYAI se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -0.47% u posljednjih 24 sata i -23.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Jerry The Turtle (JYAI)
No.1044
$ 10.61M
$ 10.61M$ 10.61M
$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M
$ 10.61M
$ 10.61M$ 10.61M
69.00B
69.00B 69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000
69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000
100.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Jerry The Turtle je $ 10.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.03M. Količina u optjecaju JYAI je 69.00B, s ukupnom količinom od 69000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.61M.
Jerry The Turtle (JYAI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Jerry The Turtle za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000072685
-0.47%
30 dana
$ +0.00000759
+5.19%
60 dana
$ +0.00005866
+61.68%
90 dana
$ -0.00002411
-13.56%
Jerry The Turtle promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u JYAI od $ -0.00000072685 (-0.47%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Jerry The Turtle 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000759 (+5.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Jerry The Turtle 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u JYAI od $ +0.00005866 (+61.68%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Jerry The Turtle 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00002411 (-13.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Jerry The Turtle (JYAI)?
JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.
Jerry The Turtle dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Jerry The Turtle ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti JYAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Jerry The Turtle na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Jerry The Turtle učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Jerry The Turtle Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Jerry The Turtle (JYAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Jerry The Turtle (JYAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Jerry The Turtle.
Razumijevanje tokenomike Jerry The Turtle (JYAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o JYAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Jerry The Turtle (JYAI)
Tražiš kako kupiti Jerry The Turtle? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Jerry The Turtle na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.