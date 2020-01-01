Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Jerry The Turtle (JYAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Jerry The Turtle (JYAI) Informacije JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Službena web stranica: https://www.jerrytheturtle.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Kupi JYAI odmah!

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Jerry The Turtle (JYAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Ukupna količina: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Količina u optjecaju: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.76M $ 10.76M $ 10.76M Povijesni maksimum: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Povijesni minimum: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Trenutna cijena: $ 0.00015595 $ 0.00015595 $ 0.00015595 Saznajte više o cijeni Jerry The Turtle (JYAI)

Jerry The Turtle (JYAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Jerry The Turtle (JYAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj JYAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja JYAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku JYAI tokena, istražite JYAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti JYAI Jeste li zainteresirani za dodavanje Jerry The Turtle (JYAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje JYAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati JYAI na MEXC-u odmah!

Jerry The Turtle (JYAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena JYAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite JYAI povijest cijena odmah!

JYAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide JYAI? Naša JYAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte JYAI predviđanje cijene tokena odmah!

