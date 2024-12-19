JYAI

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

PoredakNo.1170

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0,01%

Količina u optjecaju69 000 000 000

Maksimalna količina69 000 000 000

Ukupna količina69 000 000 000

Stopa optjecaja1%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.000320379364794765,2025-07-24

Najniža cijena0.0000000524860777,2024-12-19

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

