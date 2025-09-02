Što je SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SPACE ID (ID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SPACE ID (ID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SPACE ID.

SPACE ID (ID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SPACE ID (ID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SPACE ID (ID)

ID u lokalnim valutama

SPACE ID Resurs

Za dublje razumijevanje SPACE ID, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SPACE ID Koliko SPACE ID (ID) vrijedi danas? Cijena ID uživo u USD je 0.1546 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena ID u USD? $ 0.1546 . Provjerite Trenutačna cijena ID u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija SPACE ID? Tržišna kapitalizacija za ID je $ 170.03M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za ID? Količina u optjecaju za ID je 1.10B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ID? ID je postigao ATH cijenu od 1.829245193291274 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ID? ID je vidio ATL cijenu od 0.1348710561542328 USD . Koliki je obujam trgovanja za ID? 24-satni obujam trgovanja za ID je $ 658.32K USD . Hoće li ID još narasti ove godine? ID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ID predviđanje cijene za detaljniju analizu.

SPACE ID (ID) Važna ažuriranja industrije

