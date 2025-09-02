Više o ID

SPACE ID Logotip

SPACE ID Cijena(ID)

1 ID u USD cijena uživo:

$0.1548
$0.1548$0.1548
-2.21%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena SPACE ID (ID)
SPACE ID (ID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1536
$ 0.1536$ 0.1536
24-satna najniža cijena
$ 0.1666
$ 0.1666$ 0.1666
24-satna najviša cijena

$ 0.1536
$ 0.1536$ 0.1536

$ 0.1666
$ 0.1666$ 0.1666

$ 1.829245193291274
$ 1.829245193291274$ 1.829245193291274

$ 0.1348710561542328
$ 0.1348710561542328$ 0.1348710561542328

-0.71%

-2.21%

+3.48%

+3.48%

SPACE ID (ID) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1546. Tijekom protekla 24 sata, IDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1536 i najviše cijene $ 0.1666, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ID je $ 1.829245193291274, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.1348710561542328.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ID se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, -2.21% u posljednjih 24 sata i +3.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu SPACE ID (ID)

No.248

$ 170.03M
$ 170.03M$ 170.03M

$ 658.32K
$ 658.32K$ 658.32K

$ 309.20M
$ 309.20M$ 309.20M

1.10B
1.10B 1.10B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

1,995,195,090.733769
1,995,195,090.733769 1,995,195,090.733769

54.98%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija SPACE ID je $ 170.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 658.32K. Količina u optjecaju ID je 1.10B, s ukupnom količinom od 1995195090.733769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 309.20M.

SPACE ID (ID) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena SPACE ID za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003498-2.21%
30 dana$ -0.0003-0.20%
60 dana$ -0.0048-3.02%
90 dana$ -0.0282-15.43%
SPACE ID promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ID od $ -0.003498 (-2.21%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

SPACE ID 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0003 (-0.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

SPACE ID 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ID od $ -0.0048 (-3.02%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

SPACE ID 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0282 (-15.43%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena SPACE ID (ID)?

Pogledajte SPACE ID stranicu Povijest cijena sada.

Što je SPACE ID (ID)

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

SPACE ID dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje SPACE ID ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ID dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o SPACE ID na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje SPACE ID učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

SPACE ID Predviđanje cijene (USD)

Koliko će SPACE ID (ID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših SPACE ID (ID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za SPACE ID.

Provjerite SPACE ID predviđanje cijene sada!

SPACE ID (ID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike SPACE ID (ID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti SPACE ID (ID)

Tražiš kako kupiti SPACE ID? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti SPACE ID na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ID u lokalnim valutama

1 SPACE ID(ID) u VND
4,068.299
1 SPACE ID(ID) u AUD
A$0.234992
1 SPACE ID(ID) u GBP
0.112858
1 SPACE ID(ID) u EUR
0.13141
1 SPACE ID(ID) u USD
$0.1546
1 SPACE ID(ID) u MYR
RM0.652412
1 SPACE ID(ID) u TRY
6.357152
1 SPACE ID(ID) u JPY
¥22.7262
1 SPACE ID(ID) u ARS
ARS$212.947586
1 SPACE ID(ID) u RUB
12.456122
1 SPACE ID(ID) u INR
13.6048
1 SPACE ID(ID) u IDR
Rp2,534.425824
1 SPACE ID(ID) u KRW
215.31915
1 SPACE ID(ID) u PHP
8.830752
1 SPACE ID(ID) u EGP
￡E.7.501192
1 SPACE ID(ID) u BRL
R$0.839478
1 SPACE ID(ID) u CAD
C$0.211802
1 SPACE ID(ID) u BDT
18.788538
1 SPACE ID(ID) u NGN
236.39113
1 SPACE ID(ID) u COP
$620.882876
1 SPACE ID(ID) u ZAR
R.2.72096
1 SPACE ID(ID) u UAH
6.395802
1 SPACE ID(ID) u VES
Bs22.5716
1 SPACE ID(ID) u CLP
$149.962
1 SPACE ID(ID) u PKR
Rs43.807456
1 SPACE ID(ID) u KZT
83.207266
1 SPACE ID(ID) u THB
฿4.99358
1 SPACE ID(ID) u TWD
NT$4.733852
1 SPACE ID(ID) u AED
د.إ0.567382
1 SPACE ID(ID) u CHF
Fr0.12368
1 SPACE ID(ID) u HKD
HK$1.204334
1 SPACE ID(ID) u AMD
֏59.097396
1 SPACE ID(ID) u MAD
.د.م1.388308
1 SPACE ID(ID) u MXN
$2.880198
1 SPACE ID(ID) u SAR
ريال0.57975
1 SPACE ID(ID) u PLN
0.562744
1 SPACE ID(ID) u RON
лв0.669418
1 SPACE ID(ID) u SEK
kr1.451694
1 SPACE ID(ID) u BGN
лв0.258182
1 SPACE ID(ID) u HUF
Ft52.175954
1 SPACE ID(ID) u CZK
3.22341
1 SPACE ID(ID) u KWD
د.ك0.047153
1 SPACE ID(ID) u ILS
0.51791
1 SPACE ID(ID) u AOA
Kz140.928722
1 SPACE ID(ID) u BHD
.د.ب0.0581296
1 SPACE ID(ID) u BMD
$0.1546
1 SPACE ID(ID) u DKK
kr0.984802
1 SPACE ID(ID) u HNL
L4.044336
1 SPACE ID(ID) u MUR
7.08068
1 SPACE ID(ID) u NAD
$2.714776
1 SPACE ID(ID) u NOK
kr1.546
1 SPACE ID(ID) u NZD
$0.261274
1 SPACE ID(ID) u PAB
B/.0.1546
1 SPACE ID(ID) u PGK
K0.653958
1 SPACE ID(ID) u QAR
ر.ق0.562744
1 SPACE ID(ID) u RSD
дин.15.472368

SPACE ID Resurs

Za dublje razumijevanje SPACE ID, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena SPACE ID web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o SPACE ID

Koliko SPACE ID (ID) vrijedi danas?
Cijena ID uživo u USD je 0.1546 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ID u USD?
Trenutačna cijena ID u USD je $ 0.1546. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija SPACE ID?
Tržišna kapitalizacija za ID je $ 170.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ID?
Količina u optjecaju za ID je 1.10B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ID?
ID je postigao ATH cijenu od 1.829245193291274 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ID?
ID je vidio ATL cijenu od 0.1348710561542328 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ID?
24-satni obujam trgovanja za ID je $ 658.32K USD.
Hoće li ID još narasti ove godine?
ID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:50:28 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

ID u USD kalkulator

Iznos

ID
ID
USD
USD

1 ID = 0.1545 USD

Trgujte ID

IDUSDT
$0.1548
$0.1548$0.1548
-2.27%

