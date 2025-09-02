Više o AGT

Alaya AI Logotip

Alaya AI Cijena(AGT)

1 AGT u USD cijena uživo:

$0.004426
$0.004426$0.004426
-3.99%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Alaya AI (AGT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:54:32 (UTC+8)

Alaya AI (AGT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004376
$ 0.004376$ 0.004376
24-satna najniža cijena
$ 0.005298
$ 0.005298$ 0.005298
24-satna najviša cijena

$ 0.004376
$ 0.004376$ 0.004376

$ 0.005298
$ 0.005298$ 0.005298

$ 0.037527642405048224
$ 0.037527642405048224$ 0.037527642405048224

$ 0.004385656459511475
$ 0.004385656459511475$ 0.004385656459511475

-0.41%

-3.98%

-0.34%

-0.34%

Alaya AI (AGT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004426. Tijekom protekla 24 sata, AGTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004376 i najviše cijene $ 0.005298, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGT je $ 0.037527642405048224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.004385656459511475.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGT se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, -3.98% u posljednjih 24 sata i -0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Alaya AI (AGT)

No.1227

$ 7.23M
$ 7.23M$ 7.23M

$ 154.35K
$ 154.35K$ 154.35K

$ 22.13M
$ 22.13M$ 22.13M

1.63B
1.63B 1.63B

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

32.66%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alaya AI je $ 7.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 154.35K. Količina u optjecaju AGT je 1.63B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.13M.

Alaya AI (AGT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Alaya AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00018394-3.98%
30 dana$ -0.000747-14.45%
60 dana$ -0.011948-72.97%
90 dana$ -0.027537-86.16%
Alaya AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u AGT od $ -0.00018394 (-3.98%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Alaya AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000747 (-14.45%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Alaya AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u AGT od $ -0.011948 (-72.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Alaya AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.027537 (-86.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Alaya AI (AGT)?

Pogledajte Alaya AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Alaya AI (AGT)

Alaya AI is a next-gen decentralized artificial intelligence platform that empowers users to own, monetize, and control their data. Built with scalability and user privacy in mind, Alaya aims to transform how data fuels AI across Web3.

Alaya AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Alaya AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti AGT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Alaya AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Alaya AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Alaya AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Alaya AI (AGT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Alaya AI (AGT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Alaya AI.

Provjerite Alaya AI predviđanje cijene sada!

Alaya AI (AGT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Alaya AI (AGT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AGT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Alaya AI (AGT)

Tražiš kako kupiti Alaya AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Alaya AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

AGT u lokalnim valutama

1 Alaya AI(AGT) u VND
116.47019
1 Alaya AI(AGT) u AUD
A$0.00672752
1 Alaya AI(AGT) u GBP
0.00323098
1 Alaya AI(AGT) u EUR
0.0037621
1 Alaya AI(AGT) u USD
$0.004426
1 Alaya AI(AGT) u MYR
RM0.01867772
1 Alaya AI(AGT) u TRY
0.18195286
1 Alaya AI(AGT) u JPY
¥0.650622
1 Alaya AI(AGT) u ARS
ARS$6.09641666
1 Alaya AI(AGT) u RUB
0.35660282
1 Alaya AI(AGT) u INR
0.389488
1 Alaya AI(AGT) u IDR
Rp72.55736544
1 Alaya AI(AGT) u KRW
6.1643115
1 Alaya AI(AGT) u PHP
0.25263608
1 Alaya AI(AGT) u EGP
￡E.0.21479378
1 Alaya AI(AGT) u BRL
R$0.02403318
1 Alaya AI(AGT) u CAD
C$0.00606362
1 Alaya AI(AGT) u BDT
0.53789178
1 Alaya AI(AGT) u NGN
6.77793214
1 Alaya AI(AGT) u COP
$17.77508156
1 Alaya AI(AGT) u ZAR
R.0.07794186
1 Alaya AI(AGT) u UAH
0.18310362
1 Alaya AI(AGT) u VES
Bs0.646196
1 Alaya AI(AGT) u CLP
$4.279942
1 Alaya AI(AGT) u PKR
Rs1.25415136
1 Alaya AI(AGT) u KZT
2.38211746
1 Alaya AI(AGT) u THB
฿0.14300406
1 Alaya AI(AGT) u TWD
NT$0.13552412
1 Alaya AI(AGT) u AED
د.إ0.01624342
1 Alaya AI(AGT) u CHF
Fr0.0035408
1 Alaya AI(AGT) u HKD
HK$0.03447854
1 Alaya AI(AGT) u AMD
֏1.68993532
1 Alaya AI(AGT) u MAD
.د.م0.03974548
1 Alaya AI(AGT) u MXN
$0.08250064
1 Alaya AI(AGT) u SAR
ريال0.0165975
1 Alaya AI(AGT) u PLN
0.01606638
1 Alaya AI(AGT) u RON
лв0.01916458
1 Alaya AI(AGT) u SEK
kr0.04156014
1 Alaya AI(AGT) u BGN
лв0.00734716
1 Alaya AI(AGT) u HUF
Ft1.49373074
1 Alaya AI(AGT) u CZK
0.0922821
1 Alaya AI(AGT) u KWD
د.ك0.00134993
1 Alaya AI(AGT) u ILS
0.0148271
1 Alaya AI(AGT) u AOA
Kz4.03460882
1 Alaya AI(AGT) u BHD
.د.ب0.001664176
1 Alaya AI(AGT) u BMD
$0.004426
1 Alaya AI(AGT) u DKK
kr0.02819362
1 Alaya AI(AGT) u HNL
L0.11578416
1 Alaya AI(AGT) u MUR
0.2027108
1 Alaya AI(AGT) u NAD
$0.07772056
1 Alaya AI(AGT) u NOK
kr0.04421574
1 Alaya AI(AGT) u NZD
$0.00747994
1 Alaya AI(AGT) u PAB
B/.0.004426
1 Alaya AI(AGT) u PGK
K0.01872198
1 Alaya AI(AGT) u QAR
ر.ق0.01611064
1 Alaya AI(AGT) u RSD
дин.0.44277704

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Alaya AI

Koliko Alaya AI (AGT) vrijedi danas?
Cijena AGT uživo u USD je 0.004426 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGT u USD?
Trenutačna cijena AGT u USD je $ 0.004426. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Alaya AI?
Tržišna kapitalizacija za AGT je $ 7.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGT?
Količina u optjecaju za AGT je 1.63B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGT?
AGT je postigao ATH cijenu od 0.037527642405048224 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGT?
AGT je vidio ATL cijenu od 0.004385656459511475 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGT?
24-satni obujam trgovanja za AGT je $ 154.35K USD.
Hoće li AGT još narasti ove godine?
AGT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 04:54:32 (UTC+8)

Alaya AI (AGT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

