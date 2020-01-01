SPACE ID (ID) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u SPACE ID (ID), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

SPACE ID (ID) Informacije SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Službena web stranica: https://space.id Bijela knjiga: https://docs.space.id Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Kupi ID odmah!

SPACE ID (ID) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za SPACE ID (ID), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 171.68M $ 171.68M $ 171.68M Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 312.20M $ 312.20M $ 312.20M Povijesni maksimum: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Povijesni minimum: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Trenutna cijena: $ 0.1561 $ 0.1561 $ 0.1561 Saznajte više o cijeni SPACE ID (ID)

SPACE ID (ID) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike SPACE ID (ID) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ID tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ID tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ID tokena, istražite ID cijenu tokena uživo!

Kako kupiti ID Jeste li zainteresirani za dodavanje SPACE ID (ID) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje ID, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati ID na MEXC-u odmah!

SPACE ID (ID) Povijest cijena Analiza povijesti cijena ID pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite ID povijest cijena odmah!

ID Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ID? Naša ID stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ID predviđanje cijene tokena odmah!

