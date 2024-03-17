ID

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

ImeID

PoredakNo.252

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)1.24%

Količina u optjecaju1,099,792,313.4004354

Maksimalna količina2,000,000,000

Ukupna količina1,995,195,090.733769

Stopa optjecaja0.5498%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena1.829245193291274,2024-03-17

Najniža cijena0.1348710561542328,2025-06-22

Javni blockchainETH

