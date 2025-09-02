Više o HIGH

Highstreet Cijena(HIGH)

$0.5057
+0.23%1D
Grafikon aktualnih cijena Highstreet (HIGH)
Highstreet (HIGH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Highstreet (HIGH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.5057. Tijekom protekla 24 sata, HIGHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4894 i najviše cijene $ 0.5298, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIGH je $ 40.2582090224571, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3412480229055489.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIGH se promijenio za +1.05% u posljednjih sat vremena, +0.23% u posljednjih 24 sata i -4.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Highstreet (HIGH)

No.643

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Highstreet je $ 38.29M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 770.22K. Količina u optjecaju HIGH je 75.72M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.57M.

Highstreet (HIGH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Highstreet za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00116+0.23%
30 dana$ -0.0187-3.57%
60 dana$ -0.0237-4.48%
90 dana$ -0.0619-10.91%
Highstreet promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HIGH od $ +0.00116 (+0.23%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Highstreet 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0187 (-3.57%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Highstreet 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HIGH od $ -0.0237 (-4.48%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Highstreet 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0619 (-10.91%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Highstreet (HIGH)?

Pogledajte Highstreet stranicu Povijest cijena sada.

Što je Highstreet (HIGH)

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

Highstreet dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Highstreet ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HIGH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Highstreet na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Highstreet učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Highstreet Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Highstreet (HIGH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Highstreet (HIGH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Highstreet.

Provjerite Highstreet predviđanje cijene sada!

Highstreet (HIGH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Highstreet (HIGH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIGH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Highstreet (HIGH)

Tražiš kako kupiti Highstreet? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Highstreet na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HIGH u lokalnim valutama

Highstreet Resurs

Za dublje razumijevanje Highstreet, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Highstreet web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Highstreet

Koliko Highstreet (HIGH) vrijedi danas?
Cijena HIGH uživo u USD je 0.5057 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HIGH u USD?
Trenutačna cijena HIGH u USD je $ 0.5057. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Highstreet?
Tržišna kapitalizacija za HIGH je $ 38.29M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HIGH?
Količina u optjecaju za HIGH je 75.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HIGH?
HIGH je postigao ATH cijenu od 40.2582090224571 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HIGH?
HIGH je vidio ATL cijenu od 0.3412480229055489 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HIGH?
24-satni obujam trgovanja za HIGH je $ 770.22K USD.
Hoće li HIGH još narasti ove godine?
HIGH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HIGH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Highstreet (HIGH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

