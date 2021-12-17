HIGH

Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer.

ImeHIGH

PoredakNo.636

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)20.27%

Količina u optjecaju75,720,156.01258035

Maksimalna količina100,000,000

Ukupna količina100,000,000

Stopa optjecaja0.7572%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena40.2582090224571,2021-12-17

Najniža cijena0.3412480229055489,2025-04-09

Javni blockchainBSC

Sektor

Društvene mreže

