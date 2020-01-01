Highstreet (HIGH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Highstreet (HIGH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Highstreet (HIGH) Informacije Highstreet World is a commerce-centered metaverse, decentralized and built on an MMORPG game where brands, both traditional and crypto, can use our Merchant Portal to seamlessly integrate and build their presence in the digital world. From day 1, Highstreet strives for interoperability and already have major thought leaders from exchanges like Binance, Chains like Avax, to funds like Republic and Animoca integrated with our Metaverse as a Service layer. Službena web stranica: https://highstreet.market Bijela knjiga: https://highstreet.gitbook.io/highstreet-whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/ Kupi HIGH odmah!

Highstreet (HIGH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Highstreet (HIGH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.67M $ 37.67M $ 37.67M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 75.72M $ 75.72M $ 75.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 49.75M $ 49.75M $ 49.75M Povijesni maksimum: $ 42.45 $ 42.45 $ 42.45 Povijesni minimum: $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 $ 0.3412480229055489 Trenutna cijena: $ 0.4975 $ 0.4975 $ 0.4975 Saznajte više o cijeni Highstreet (HIGH)

Highstreet (HIGH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Highstreet (HIGH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HIGH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HIGH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HIGH tokena, istražite HIGH cijenu tokena uživo!

