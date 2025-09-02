Više o GTC

Gitcoin Logotip

Gitcoin Cijena(GTC)

1 GTC u USD cijena uživo:

-1.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gitcoin (GTC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:45:08 (UTC+8)

Gitcoin (GTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.66%

-1.11%

+1.63%

+1.63%

Gitcoin (GTC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.317. Tijekom protekla 24 sata, GTCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3164 i najviše cijene $ 0.3365, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GTC je $ 29.033902808657192, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.19580728738080047.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GTC se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i +1.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gitcoin (GTC)

No.734

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gitcoin je $ 30.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 528.93K. Količina u optjecaju GTC je 96.38M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.70M.

Gitcoin (GTC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Gitcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003589-1.11%
30 dana$ +0.0575+22.15%
60 dana$ +0.0764+31.75%
90 dana$ +0.0464+17.14%
Gitcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u GTC od $ -0.003589 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Gitcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0575 (+22.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Gitcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u GTC od $ +0.0764 (+31.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Gitcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0464 (+17.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Gitcoin (GTC)?

Pogledajte Gitcoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Gitcoin (GTC)

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

Gitcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Gitcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti GTC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Gitcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Gitcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Gitcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gitcoin (GTC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gitcoin (GTC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gitcoin.

Provjerite Gitcoin predviđanje cijene sada!

Gitcoin (GTC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gitcoin (GTC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GTC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Gitcoin (GTC)

Tražiš kako kupiti Gitcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Gitcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

GTC u lokalnim valutama

1 Gitcoin(GTC) u VND
8,341.855
1 Gitcoin(GTC) u AUD
A$0.48184
1 Gitcoin(GTC) u GBP
0.23141
1 Gitcoin(GTC) u EUR
0.26945
1 Gitcoin(GTC) u USD
$0.317
1 Gitcoin(GTC) u MYR
RM1.33774
1 Gitcoin(GTC) u TRY
13.03504
1 Gitcoin(GTC) u JPY
¥46.599
1 Gitcoin(GTC) u ARS
ARS$436.63897
1 Gitcoin(GTC) u RUB
25.54069
1 Gitcoin(GTC) u INR
27.896
1 Gitcoin(GTC) u IDR
Rp5,196.72048
1 Gitcoin(GTC) u KRW
441.50175
1 Gitcoin(GTC) u PHP
18.10704
1 Gitcoin(GTC) u EGP
￡E.15.38084
1 Gitcoin(GTC) u BRL
R$1.72131
1 Gitcoin(GTC) u CAD
C$0.43429
1 Gitcoin(GTC) u BDT
38.52501
1 Gitcoin(GTC) u NGN
484.70885
1 Gitcoin(GTC) u COP
$1,273.09102
1 Gitcoin(GTC) u ZAR
R.5.5792
1 Gitcoin(GTC) u UAH
13.11429
1 Gitcoin(GTC) u VES
Bs46.282
1 Gitcoin(GTC) u CLP
$307.49
1 Gitcoin(GTC) u PKR
Rs89.82512
1 Gitcoin(GTC) u KZT
170.61257
1 Gitcoin(GTC) u THB
฿10.2391
1 Gitcoin(GTC) u TWD
NT$9.70654
1 Gitcoin(GTC) u AED
د.إ1.16339
1 Gitcoin(GTC) u CHF
Fr0.2536
1 Gitcoin(GTC) u HKD
HK$2.46943
1 Gitcoin(GTC) u AMD
֏121.17642
1 Gitcoin(GTC) u MAD
.د.م2.84666
1 Gitcoin(GTC) u MXN
$5.90571
1 Gitcoin(GTC) u SAR
ريال1.18875
1 Gitcoin(GTC) u PLN
1.15388
1 Gitcoin(GTC) u RON
лв1.37261
1 Gitcoin(GTC) u SEK
kr2.97663
1 Gitcoin(GTC) u BGN
лв0.52939
1 Gitcoin(GTC) u HUF
Ft106.98433
1 Gitcoin(GTC) u CZK
6.60945
1 Gitcoin(GTC) u KWD
د.ك0.096685
1 Gitcoin(GTC) u ILS
1.06195
1 Gitcoin(GTC) u AOA
Kz288.96769
1 Gitcoin(GTC) u BHD
.د.ب0.119192
1 Gitcoin(GTC) u BMD
$0.317
1 Gitcoin(GTC) u DKK
kr2.01929
1 Gitcoin(GTC) u HNL
L8.29272
1 Gitcoin(GTC) u MUR
14.5186
1 Gitcoin(GTC) u NAD
$5.56652
1 Gitcoin(GTC) u NOK
kr3.17
1 Gitcoin(GTC) u NZD
$0.53573
1 Gitcoin(GTC) u PAB
B/.0.317
1 Gitcoin(GTC) u PGK
K1.34091
1 Gitcoin(GTC) u QAR
ر.ق1.15388
1 Gitcoin(GTC) u RSD
дин.31.72536

Gitcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Gitcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Gitcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gitcoin

Koliko Gitcoin (GTC) vrijedi danas?
Cijena GTC uživo u USD je 0.317 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GTC u USD?
Trenutačna cijena GTC u USD je $ 0.317. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gitcoin?
Tržišna kapitalizacija za GTC je $ 30.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GTC?
Količina u optjecaju za GTC je 96.38M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GTC?
GTC je postigao ATH cijenu od 29.033902808657192 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GTC?
GTC je vidio ATL cijenu od 0.19580728738080047 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GTC?
24-satni obujam trgovanja za GTC je $ 528.93K USD.
Hoće li GTC još narasti ove godine?
GTC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GTC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:45:08 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

