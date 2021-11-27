GTC

Gitcoin is where communities unite to build and fund the open web.GTC is a governance token for credibly neutral developer talent and public goods funding, and the means to progressively decentralize the Gitcoin platform through the GitcoinDAO.

ImeGTC

PoredakNo.708

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)6.07%

Količina u optjecaju96,384,727.70514555

Maksimalna količina0

Ukupna količina100,000,000

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena29.033902808657192,2021-11-27

Najniža cijena0.19580728738080047,2025-06-22

Javni blockchainETH

Sektor

Društvene mreže

etfindex:mc_etfindex_sourceOdricanje od odgovornosti: Podatke pruža cmc i ne smiju se smatrati investicijskim savjetom.

Loading...