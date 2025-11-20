GOAT Network Cijena danas

Trenutačna cijena GOAT Network (GOATED) danas je $ 0.08872, s promjenom od 3.56% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOATED u USD je $ 0.08872 po GOATED.

GOAT Network trenutačno je na #1078 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 9.26M, s količinom u optjecaju od 104.35M GOATED. Tijekom posljednja 24 sata, GOATED trgovao je između $ 0.08815 (niska) i $ 0.09365 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.19772632791076053, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.052417385027545234.

U kratkoročnim performansama, GOATED se kretao -1.03% u posljednjem satu i -1.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.21K.

Informacije o tržištu GOAT Network (GOATED)

Poredak No.1078 Tržišna kapitalizacija $ 9.26M$ 9.26M $ 9.26M Obujam (24 sata) $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.72M$ 88.72M $ 88.72M Količina u optjecaju 104.35M 104.35M 104.35M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 10.43% Javni blockchain BSC

