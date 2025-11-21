GOAT Network (GOATED) Tokenomika

GOAT Network (GOATED) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u GOAT Network (GOATED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:45:50 (UTC+8)
GOAT Network (GOATED) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za GOAT Network (GOATED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.11M
Ukupna količina:
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 104.35M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 87.34M
Povijesni maksimum:
$ 0.2177
Povijesni minimum:
$ 0.052417385027545234
Trenutna cijena:
$ 0.08734
GOAT Network (GOATED) Informacije

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

Službena web stranica:
https://www.goat.network/
Bijela knjiga:
https://www.goat.network/bitvm2-whitepaper
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x5d7909f951436d4e6974d841316057df3a622962

GOAT Network (GOATED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike GOAT Network (GOATED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GOATED tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GOATED tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GOATED tokena, istražite GOATED cijenu tokena uživo!

