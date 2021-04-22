AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AmpleforthGovernance (FORTH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AmpleforthGovernance (FORTH) Informacije Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Službena web stranica: https://www.ampleforth.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Kupi FORTH odmah!

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AmpleforthGovernance (FORTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 38.90M $ 38.90M $ 38.90M Ukupna količina: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Količina u optjecaju: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 41.49M $ 41.49M $ 41.49M Povijesni maksimum: $ 60 $ 60 $ 60 Povijesni minimum: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Trenutna cijena: $ 2.712 $ 2.712 $ 2.712 Saznajte više o cijeni AmpleforthGovernance (FORTH)

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AmpleforthGovernance (FORTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FORTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FORTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FORTH tokena, istražite FORTH cijenu tokena uživo!

