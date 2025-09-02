Više o FORTH

AmpleforthGovernance Logotip

AmpleforthGovernance Cijena(FORTH)

1 FORTH u USD cijena uživo:

-1.12%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AmpleforthGovernance (FORTH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:41:46 (UTC+8)

AmpleforthGovernance (FORTH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.51%

-1.11%

-3.49%

-3.49%

AmpleforthGovernance (FORTH) cijena u stvarnom vremenu je $ 2.714. Tijekom protekla 24 sata, FORTHtrgovalo je između najniže cijene $ 2.677 i najviše cijene $ 2.839, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FORTH je $ 71.37012372, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.8903610185714588.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FORTH se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -1.11% u posljednjih 24 sata i -3.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AmpleforthGovernance (FORTH)

No.638

2021-04-22 00:00:00

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija AmpleforthGovernance je $ 38.93M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 180.38K. Količina u optjecaju FORTH je 14.34M, s ukupnom količinom od 15297897.14455933. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.52M.

AmpleforthGovernance (FORTH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AmpleforthGovernance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.03074-1.11%
30 dana$ +0.289+11.91%
60 dana$ +0.311+12.94%
90 dana$ +0.28+11.50%
AmpleforthGovernance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u FORTH od $ -0.03074 (-1.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AmpleforthGovernance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.289 (+11.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AmpleforthGovernance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u FORTH od $ +0.311 (+12.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AmpleforthGovernance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.28 (+11.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AmpleforthGovernance (FORTH)?

Pogledajte AmpleforthGovernance stranicu Povijest cijena sada.

Što je AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

AmpleforthGovernance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AmpleforthGovernance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti FORTH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AmpleforthGovernance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AmpleforthGovernance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AmpleforthGovernance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AmpleforthGovernance (FORTH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AmpleforthGovernance (FORTH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AmpleforthGovernance.

Provjerite AmpleforthGovernance predviđanje cijene sada!

AmpleforthGovernance (FORTH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AmpleforthGovernance (FORTH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FORTH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AmpleforthGovernance (FORTH)

Tražiš kako kupiti AmpleforthGovernance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AmpleforthGovernance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

FORTH u lokalnim valutama

1 AmpleforthGovernance(FORTH) u VND
71,418.91
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u AUD
A$4.12528
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u GBP
1.98122
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u EUR
2.3069
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u USD
$2.714
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u MYR
RM11.45308
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u TRY
111.6811
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u JPY
¥398.958
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u ARS
ARS$3,738.29074
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u RUB
218.63984
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u INR
238.88628
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u IDR
Rp44,491.79616
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u KRW
3,785.2158
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u PHP
155.05082
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u EGP
￡E.131.71042
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u BRL
R$14.73702
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u CAD
C$3.71818
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u BDT
329.83242
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u NGN
4,156.19246
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u COP
$10,899.58684
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u ZAR
R.47.7664
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u UAH
112.44102
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u VES
Bs396.244
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u CLP
$2,627.152
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u PKR
Rs770.12464
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u KZT
1,463.06312
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u THB
฿87.63506
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u TWD
NT$83.15696
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u AED
د.إ9.96038
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u CHF
Fr2.1712
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u HKD
HK$21.14206
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u AMD
֏1,037.45364
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u MAD
.د.م24.37172
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u MXN
$50.6161
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u SAR
ريال10.1775
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u PLN
9.87896
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u RON
лв11.75162
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u SEK
kr25.48446
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u BGN
лв4.53238
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u HUF
Ft916.2464
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u CZK
56.61404
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u KWD
د.ك0.82777
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u ILS
9.0919
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u AOA
Kz2,474.00098
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u BHD
.د.ب1.023178
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u BMD
$2.714
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u DKK
kr17.28818
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u HNL
L71.1068
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u MUR
124.3012
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u NAD
$47.73926
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u NOK
kr27.11286
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u NZD
$4.58666
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u PAB
B/.2.714
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u PGK
K11.48022
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u QAR
ر.ق9.87896
1 AmpleforthGovernance(FORTH) u RSD
дин.271.61712

AmpleforthGovernance Resurs

Za dublje razumijevanje AmpleforthGovernance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena AmpleforthGovernance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AmpleforthGovernance

Koliko AmpleforthGovernance (FORTH) vrijedi danas?
Cijena FORTH uživo u USD je 2.714 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FORTH u USD?
Trenutačna cijena FORTH u USD je $ 2.714. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AmpleforthGovernance?
Tržišna kapitalizacija za FORTH je $ 38.93M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FORTH?
Količina u optjecaju za FORTH je 14.34M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FORTH?
FORTH je postigao ATH cijenu od 71.37012372 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FORTH?
FORTH je vidio ATL cijenu od 1.8903610185714588 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FORTH?
24-satni obujam trgovanja za FORTH je $ 180.38K USD.
Hoće li FORTH još narasti ove godine?
FORTH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FORTH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AmpleforthGovernance (FORTH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

