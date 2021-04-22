FORTH

Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized.

ImeFORTH

PoredakNo.666

Tržišna kapitalizacija$0,00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0,00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)34,36%

Količina u optjecaju14.343.554,15380151

Maksimalna količina0

Ukupna količina15.297.897,14455933

Stopa optjecaja%

Datum izdavanja2021-04-22 00:00:00

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena71.37012372,2021-04-22

Najniža cijena1.8903610185714588,2025-04-05

Javni blockchainETH

