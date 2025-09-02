Što je EYWA (EYWA)

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

EYWA (EYWA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike EYWA (EYWA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EYWA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

EYWA Resurs

Za dublje razumijevanje EYWA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o EYWA Koliko EYWA (EYWA) vrijedi danas? Cijena EYWA uživo u USD je 0.003182 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena EYWA u USD? $ 0.003182 . Provjerite Trenutačna cijena EYWA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija EYWA? Tržišna kapitalizacija za EYWA je $ 317.93K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za EYWA? Količina u optjecaju za EYWA je 99.91M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EYWA? EYWA je postigao ATH cijenu od 0.22807147007540374 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EYWA? EYWA je vidio ATL cijenu od 0.003161281096312418 USD . Koliki je obujam trgovanja za EYWA? 24-satni obujam trgovanja za EYWA je $ 54.28K USD . Hoće li EYWA još narasti ove godine? EYWA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EYWA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

