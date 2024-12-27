EYWA

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

PoredakNo.2717

Tržišna kapitalizacija$0.00

Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija$0.00

Tržišni udio%

Obujam trgovanja / tržišna kapitalizacija (24-satni)0.21%

Količina u optjecaju99,914,818

Maksimalna količina1,000,000,000

Ukupna količina1,000,000,000

Stopa optjecaja0.0999%

Datum izdavanja--

Cijena po kojoj je imovina prvi put izdana--

Najviša vrijednost svih vremena0.22807147007540374,2024-12-27

Najniža cijena0.002897497961996646,2025-09-12

Javni blockchainARB

