EYWA (EYWA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u EYWA (EYWA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

EYWA (EYWA) Informacije

EYWA is a unified cross-chain liquidity market and we solve two major problems of the DeFi market: liquidity fragmentation and insecure cross-chain communications. CrossCurve is EYWA’s cross-chain trading and yield protocol designed to address the issue of fragmented liquidity. By using Curve's deep liquidity, we help both B2B and retail users enjoy low slippage rates when trading single assets and Curve LP tokens.

Službena web stranica:
https://eywa.fi/
Bijela knjiga:
https://docs.crosscurve.fi
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0x8cb8C4263EB26b2349d74ea2cB1B27bc40709e12

EYWA (EYWA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EYWA (EYWA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 314.23K
$ 314.23K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 99.91M
$ 99.91M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.15M
$ 3.15M
Povijesni maksimum:
$ 0.225
$ 0.225
Povijesni minimum:
$ 0.00315120160817188
$ 0.00315120160817188
Trenutna cijena:
$ 0.003145
$ 0.003145

EYWA (EYWA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike EYWA (EYWA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EYWA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EYWA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EYWA tokena, istražite EYWA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EYWA

Jeste li zainteresirani za dodavanje EYWA (EYWA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EYWA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

EYWA (EYWA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena EYWA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

EYWA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide EYWA? Naša EYWA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

