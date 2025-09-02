Više o TRUMP

TRUMP Informacije o cijeni

TRUMP Službena web stranica

TRUMP Tokenomija

TRUMP Prognoza cijena

TRUMP Povijest

Vodič za kupnju TRUMP

Konverter TRUMP u fiducijarnu valutu

TRUMP Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

OFFICIAL TRUMP Logotip

OFFICIAL TRUMP Cijena(TRUMP)

1 TRUMP u USD cijena uživo:

$8.319
$8.319$8.319
-1.39%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:12:41 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 8.225
$ 8.225$ 8.225
24-satna najniža cijena
$ 9.278
$ 9.278$ 9.278
24-satna najviša cijena

$ 8.225
$ 8.225$ 8.225

$ 9.278
$ 9.278$ 9.278

$ 75.35181987642682
$ 75.35181987642682$ 75.35181987642682

$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142

+0.22%

-1.39%

+2.07%

+2.07%

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) cijena u stvarnom vremenu je $ 8.324. Tijekom protekla 24 sata, TRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 8.225 i najviše cijene $ 9.278, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRUMP je $ 75.35181987642682, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.208445100143142.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRUMP se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -1.39% u posljednjih 24 sata i +2.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

No.56

$ 1.66B
$ 1.66B$ 1.66B

$ 86.47M
$ 86.47M$ 86.47M

$ 8.32B
$ 8.32B$ 8.32B

200.00M
200.00M 200.00M

999,999,993.45
999,999,993.45 999,999,993.45

999,999,306.637425
999,999,306.637425 999,999,306.637425

19.99%

0.04%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija OFFICIAL TRUMP je $ 1.66B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 86.47M. Količina u optjecaju TRUMP je 200.00M, s ukupnom količinom od 999999306.637425. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.32B.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OFFICIAL TRUMP za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.11726-1.39%
30 dana$ -0.322-3.73%
60 dana$ -0.529-5.98%
90 dana$ -2.848-25.50%
OFFICIAL TRUMP promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u TRUMP od $ -0.11726 (-1.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OFFICIAL TRUMP 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.322 (-3.73%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OFFICIAL TRUMP 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u TRUMP od $ -0.529 (-5.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OFFICIAL TRUMP 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -2.848 (-25.50%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OFFICIAL TRUMP (TRUMP)?

Pogledajte OFFICIAL TRUMP stranicu Povijest cijena sada.

Što je OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

the official Trump memecoin

OFFICIAL TRUMP dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OFFICIAL TRUMP ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti TRUMP dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OFFICIAL TRUMP na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OFFICIAL TRUMP učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OFFICIAL TRUMP Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OFFICIAL TRUMP (TRUMP) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OFFICIAL TRUMP (TRUMP) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OFFICIAL TRUMP.

Provjerite OFFICIAL TRUMP predviđanje cijene sada!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OFFICIAL TRUMP (TRUMP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRUMP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

Tražiš kako kupiti OFFICIAL TRUMP? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OFFICIAL TRUMP na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

TRUMP u lokalnim valutama

1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u VND
219,046.06
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u AUD
A$12.65248
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u GBP
6.07652
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u EUR
7.0754
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u USD
$8.324
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u MYR
RM35.12728
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u TRY
342.44936
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u JPY
¥1,223.628
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u ARS
ARS$11,465.56084
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u RUB
670.66468
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u INR
732.512
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u IDR
Rp136,458.99456
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u KRW
11,593.251
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u PHP
475.55012
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u EGP
￡E.403.96372
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u BRL
R$45.19932
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u CAD
C$11.40388
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u BDT
1,011.61572
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u NGN
12,747.29036
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u COP
$33,429.68344
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u ZAR
R.146.58564
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u UAH
344.36388
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u VES
Bs1,215.304
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u CLP
$8,074.28
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u PKR
Rs2,358.68864
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u KZT
4,480.06004
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u THB
฿268.94844
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u TWD
NT$254.96412
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u AED
د.إ30.54908
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u CHF
Fr6.6592
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u HKD
HK$64.84396
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u AMD
֏3,181.93224
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u MAD
.د.م74.74952
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u MXN
$155.2426
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u SAR
ريال31.215
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u PLN
30.21612
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u RON
лв36.04292
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u SEK
kr78.07912
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u BGN
лв13.90108
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u HUF
Ft2,808.35112
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u CZK
173.5554
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u KWD
د.ك2.53882
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u ILS
27.8854
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u AOA
Kz7,587.90868
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u BHD
.د.ب3.129824
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u BMD
$8.324
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u DKK
kr53.02388
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u HNL
L217.75584
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u MUR
381.2392
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u NAD
$146.16944
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u NOK
kr83.15676
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u NZD
$14.06756
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u PAB
B/.8.324
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u PGK
K35.21052
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u QAR
ر.ق30.29936
1 OFFICIAL TRUMP(TRUMP) u RSD
дин.832.8162

OFFICIAL TRUMP Resurs

Za dublje razumijevanje OFFICIAL TRUMP, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena OFFICIAL TRUMP web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o OFFICIAL TRUMP

Koliko OFFICIAL TRUMP (TRUMP) vrijedi danas?
Cijena TRUMP uživo u USD je 8.324 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRUMP u USD?
Trenutačna cijena TRUMP u USD je $ 8.324. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija OFFICIAL TRUMP?
Tržišna kapitalizacija za TRUMP je $ 1.66B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRUMP?
Količina u optjecaju za TRUMP je 200.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRUMP?
TRUMP je postigao ATH cijenu od 75.35181987642682 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRUMP?
TRUMP je vidio ATL cijenu od 1.208445100143142 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRUMP?
24-satni obujam trgovanja za TRUMP je $ 86.47M USD.
Hoće li TRUMP još narasti ove godine?
TRUMP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRUMP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:12:41 (UTC+8)

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine