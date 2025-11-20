EVAA Protocol Cijena danas

Trenutačna cijena EVAA Protocol (EVAA) danas je $ 1.095, s promjenom od 0.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije EVAA u USD je $ 1.095 po EVAA.

EVAA Protocol trenutačno je na #1182 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7.25M, s količinom u optjecaju od 6.62M EVAA. Tijekom posljednja 24 sata, EVAA trgovao je između $ 1.015 (niska) i $ 1.185 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 13.61297177645488, dok je rekordna najniža cijena bila $ 1.0167715079108404.

U kratkoročnim performansama, EVAA se kretao -0.64% u posljednjem satu i -33.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 390.54K.

Informacije o tržištu EVAA Protocol (EVAA)

Poredak No.1182 Tržišna kapitalizacija $ 7.25M$ 7.25M $ 7.25M Obujam (24 sata) $ 390.54K$ 390.54K $ 390.54K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 54.75M$ 54.75M $ 54.75M Količina u optjecaju 6.62M 6.62M 6.62M Maksimalna količina 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Ukupna količina 50,000,000 50,000,000 50,000,000 Stopa optjecaja 13.23% Javni blockchain BSC

