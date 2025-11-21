EVAA Protocol (EVAA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u EVAA Protocol (EVAA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 06:18:35 (UTC+8)
EVAA Protocol (EVAA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EVAA Protocol (EVAA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 7.70M
Ukupna količina:
$ 50.00M
Količina u optjecaju:
$ 6.62M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 58.20M
Povijesni maksimum:
$ 13.706
Povijesni minimum:
$ 1.0167715079108404
Trenutna cijena:
$ 1.164
EVAA Protocol (EVAA) Informacije

EVAA is a Telegram-native open-sourced decentralized liquidity protocol on TON Blockchain that allows users to act as depositors, earning passive income by providing liquidity, or as borrowers, who can secure overcollateralised loans.

Službena web stranica:
https://evaa.finance/
Bijela knjiga:
https://evaa.gitbook.io/intro
Istraživač blokova:
https://tonviewer.com/EQBKMfjX_a_dsOLm-juxyVZytFP7_KKnzGv6J01kGc72gVBp

EVAA Protocol (EVAA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike EVAA Protocol (EVAA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj EVAA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja EVAA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku EVAA tokena, istražite EVAA cijenu tokena uživo!

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

