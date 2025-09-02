Više o DASH

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:26:55 (UTC+8)

DASH (DASH) Informacije o cijeni (USD)

DASH (DASH) cijena u stvarnom vremenu je $ 22.57. Tijekom protekla 24 sata, DASHtrgovalo je između najniže cijene $ 22.25 i najviše cijene $ 23.73, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DASH je $ 1,642.219970703125, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.21389900147914886.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DASH se promijenio za +0.26% u posljednjih sat vremena, -0.35% u posljednjih 24 sata i +4.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DASH (DASH)

Trenutačna tržišna kapitalizacija DASH je $ 279.79M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.12M. Količina u optjecaju DASH je 12.40M, s ukupnom količinom od 12396634.31876748. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 426.57M.

DASH (DASH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DASH za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0793-0.35%
30 dana$ +2.51+12.51%
60 dana$ +2.13+10.42%
90 dana$ +0.22+0.98%
DASH promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DASH od $ -0.0793 (-0.35%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DASH 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +2.51 (+12.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DASH 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DASH od $ +2.13 (+10.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DASH 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.22 (+0.98%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DASH (DASH)?

Pogledajte DASH stranicu Povijest cijena sada.

Što je DASH (DASH)

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

DASH dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DASH ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DASH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DASH na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DASH učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DASH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DASH (DASH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DASH (DASH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DASH.

Provjerite DASH predviđanje cijene sada!

DASH (DASH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DASH (DASH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DASH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DASH (DASH)

Tražiš kako kupiti DASH? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DASH na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

