Više o ENA

ENA Informacije o cijeni

ENA Bijela knjiga

ENA Službena web stranica

ENA Tokenomija

ENA Prognoza cijena

ENA Povijest

Vodič za kupnju ENA

Konverter ENA u fiducijarnu valutu

ENA Spot trgovanje

ENA USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Ethena Logotip

Ethena Cijena(ENA)

1 ENA u USD cijena uživo:

$0.6338
$0.6338$0.6338
+0.89%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Ethena (ENA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:38:58 (UTC+8)

Ethena (ENA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.6077
$ 0.6077$ 0.6077
24-satna najniža cijena
$ 0.6527
$ 0.6527$ 0.6527
24-satna najviša cijena

$ 0.6077
$ 0.6077$ 0.6077

$ 0.6527
$ 0.6527$ 0.6527

$ 1.5169718881109548
$ 1.5169718881109548$ 1.5169718881109548

$ 0.19527090297328784
$ 0.19527090297328784$ 0.19527090297328784

+2.25%

+0.89%

+1.94%

+1.94%

Ethena (ENA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.6345. Tijekom protekla 24 sata, ENAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.6077 i najviše cijene $ 0.6527, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ENA je $ 1.5169718881109548, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.19527090297328784.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ENA se promijenio za +2.25% u posljednjih sat vremena, +0.89% u posljednjih 24 sata i +1.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ethena (ENA)

No.30

$ 4.20B
$ 4.20B$ 4.20B

$ 30.66M
$ 30.66M$ 30.66M

$ 9.52B
$ 9.52B$ 9.52B

6.62B
6.62B 6.62B

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

44.14%

0.11%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ethena je $ 4.20B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 30.66M. Količina u optjecaju ENA je 6.62B, s ukupnom količinom od 15000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.52B.

Ethena (ENA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Ethena za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.005591+0.89%
30 dana$ +0.1065+20.17%
60 dana$ +0.3621+132.92%
90 dana$ +0.2884+83.32%
Ethena promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ENA od $ +0.005591 (+0.89%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Ethena 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1065 (+20.17%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Ethena 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ENA od $ +0.3621 (+132.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Ethena 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.2884 (+83.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Ethena (ENA)?

Pogledajte Ethena stranicu Povijest cijena sada.

Što je Ethena (ENA)

Ethena is a synthetic dollar protocol built on Ethereum that will provide a crypto-native solution for money not reliant on traditional banking system infrastructure.

Ethena dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Ethena ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ENA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Ethena na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Ethena učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Ethena Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Ethena (ENA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Ethena (ENA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Ethena.

Provjerite Ethena predviđanje cijene sada!

Ethena (ENA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Ethena (ENA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ENA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Ethena (ENA)

Tražiš kako kupiti Ethena? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Ethena na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ENA u lokalnim valutama

1 Ethena(ENA) u VND
16,696.8675
1 Ethena(ENA) u AUD
A$0.96444
1 Ethena(ENA) u GBP
0.463185
1 Ethena(ENA) u EUR
0.539325
1 Ethena(ENA) u USD
$0.6345
1 Ethena(ENA) u MYR
RM2.67759
1 Ethena(ENA) u TRY
26.109675
1 Ethena(ENA) u JPY
¥93.2715
1 Ethena(ENA) u ARS
ARS$873.966645
1 Ethena(ENA) u RUB
51.11532
1 Ethena(ENA) u INR
55.84869
1 Ethena(ENA) u IDR
Rp10,401.63768
1 Ethena(ENA) u KRW
884.93715
1 Ethena(ENA) u PHP
36.248985
1 Ethena(ENA) u EGP
￡E.30.792285
1 Ethena(ENA) u BRL
R$3.445335
1 Ethena(ENA) u CAD
C$0.869265
1 Ethena(ENA) u BDT
77.110785
1 Ethena(ENA) u NGN
971.666955
1 Ethena(ENA) u COP
$2,548.19007
1 Ethena(ENA) u ZAR
R.11.1672
1 Ethena(ENA) u UAH
26.287335
1 Ethena(ENA) u VES
Bs92.637
1 Ethena(ENA) u CLP
$614.196
1 Ethena(ENA) u PKR
Rs180.04572
1 Ethena(ENA) u KZT
342.04626
1 Ethena(ENA) u THB
฿20.488005
1 Ethena(ENA) u TWD
NT$19.44108
1 Ethena(ENA) u AED
د.إ2.328615
1 Ethena(ENA) u CHF
Fr0.5076
1 Ethena(ENA) u HKD
HK$4.942755
1 Ethena(ENA) u AMD
֏242.54397
1 Ethena(ENA) u MAD
.د.م5.69781
1 Ethena(ENA) u MXN
$11.833425
1 Ethena(ENA) u SAR
ريال2.379375
1 Ethena(ENA) u PLN
2.30958
1 Ethena(ENA) u RON
лв2.747385
1 Ethena(ENA) u SEK
kr5.957955
1 Ethena(ENA) u BGN
лв1.059615
1 Ethena(ENA) u HUF
Ft214.2072
1 Ethena(ENA) u CZK
13.23567
1 Ethena(ENA) u KWD
د.ك0.1935225
1 Ethena(ENA) u ILS
2.125575
1 Ethena(ENA) u AOA
Kz578.391165
1 Ethena(ENA) u BHD
.د.ب0.2392065
1 Ethena(ENA) u BMD
$0.6345
1 Ethena(ENA) u DKK
kr4.041765
1 Ethena(ENA) u HNL
L16.6239
1 Ethena(ENA) u MUR
29.0601
1 Ethena(ENA) u NAD
$11.160855
1 Ethena(ENA) u NOK
kr6.338655
1 Ethena(ENA) u NZD
$1.072305
1 Ethena(ENA) u PAB
B/.0.6345
1 Ethena(ENA) u PGK
K2.683935
1 Ethena(ENA) u QAR
ر.ق2.30958
1 Ethena(ENA) u RSD
дин.63.50076

Ethena Resurs

Za dublje razumijevanje Ethena, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Ethena web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Ethena

Koliko Ethena (ENA) vrijedi danas?
Cijena ENA uživo u USD je 0.6345 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ENA u USD?
Trenutačna cijena ENA u USD je $ 0.6345. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Ethena?
Tržišna kapitalizacija za ENA je $ 4.20B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ENA?
Količina u optjecaju za ENA je 6.62B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ENA?
ENA je postigao ATH cijenu od 1.5169718881109548 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ENA?
ENA je vidio ATL cijenu od 0.19527090297328784 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ENA?
24-satni obujam trgovanja za ENA je $ 30.66M USD.
Hoće li ENA još narasti ove godine?
ENA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ENA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:38:58 (UTC+8)

Ethena (ENA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine