EMR (EMR) Informacije Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Službena web stranica: https://emorya.com Bijela knjiga: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Istraživač blokova: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 Kupi EMR odmah!

EMR (EMR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za EMR (EMR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Ukupna količina: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M Količina u optjecaju: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Povijesni maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Povijesni minimum: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Trenutna cijena: $ 0.004644 $ 0.004644 $ 0.004644 Saznajte više o cijeni EMR (EMR)

EMR (EMR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike EMR (EMR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EMR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EMR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EMR tokena, istražite EMR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti EMR Jeste li zainteresirani za dodavanje EMR (EMR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje EMR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati EMR na MEXC-u odmah!

EMR (EMR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena EMR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite EMR povijest cijena odmah!

EMR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide EMR? Naša EMR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte EMR predviđanje cijene tokena odmah!

