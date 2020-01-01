Babylon (BABY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Babylon (BABY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Babylon (BABY) Informacije Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods. Službena web stranica: http://babylon.foundation Bijela knjiga: http://docs.babylonlabs.io Istraživač blokova: https://www.mintscan.io/babylon Kupi BABY odmah!

Babylon (BABY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Babylon (BABY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 117.68M $ 117.68M $ 117.68M Ukupna količina: $ 10.34B $ 10.34B $ 10.34B Količina u optjecaju: $ 2.61B $ 2.61B $ 2.61B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 466.81M $ 466.81M $ 466.81M Povijesni maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Povijesni minimum: $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 $ 0.03804514614989939 Trenutna cijena: $ 0.04516 $ 0.04516 $ 0.04516 Saznajte više o cijeni Babylon (BABY)

Babylon (BABY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Babylon (BABY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BABY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BABY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BABY tokena, istražite BABY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BABY Jeste li zainteresirani za dodavanje Babylon (BABY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BABY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Babylon (BABY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BABY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BABY povijest cijena odmah!

BABY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BABY? Naša BABY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BABY predviđanje cijene tokena odmah!

