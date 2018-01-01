Terra Classic (LUNC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Terra Classic (LUNC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Terra Classic (LUNC) Informacije

Terra Classic is a blockchain protocol that uses fiat-pegged stablecoins to power price-stable global payments systems. Terra stablecoins offer instant settlements, low fees, and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Terra was founded in January 2018 by Daniel Shin and Do Kwon. LUNA, a native token on Terra, is used to stabilize the price of the protocol's stablecoins. LUNA holders are also able to submit and vote on governance proposals, giving it the functionality of a governance token.

Službena web stranica:
https://www.terra-classic.money
Bijela knjiga:
https://classic-docs.terra.money
Istraživač blokova:
https://finder.terra.money/classic

Terra Classic (LUNC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Terra Classic (LUNC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 322.77M
$ 322.77M$ 322.77M
Ukupna količina:
$ 6.49T
$ 6.49T$ 6.49T
Količina u optjecaju:
$ 5.50T
$ 5.50T$ 5.50T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 380.57M
$ 380.57M$ 380.57M
Povijesni maksimum:
$ 0.00059231
$ 0.00059231$ 0.00059231
Povijesni minimum:
$ 0.000016754152692065
$ 0.000016754152692065$ 0.000016754152692065
Trenutna cijena:
$ 0.00005864
$ 0.00005864$ 0.00005864

Terra Classic (LUNC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Terra Classic (LUNC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj LUNC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja LUNC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku LUNC tokena, istražite LUNC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti LUNC

Jeste li zainteresirani za dodavanje Terra Classic (LUNC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje LUNC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Terra Classic (LUNC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena LUNC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

LUNC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide LUNC? Naša LUNC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.