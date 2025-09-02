EMR (EMR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00466. Tijekom protekla 24 sata, EMRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.004396 i najviše cijene $ 0.005, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMR je $ 0.04462699575681713, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000758057086080487.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMR se promijenio za -6.60% u posljednjih sat vremena, +2.62% u posljednjih 24 sata i +16.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu EMR (EMR)
Trenutačna tržišna kapitalizacija EMR je $ 3.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 62.85K. Količina u optjecaju EMR je 837.33M, s ukupnom količinom od 985898068. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.66M.
EMR (EMR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena EMR za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00011897
+2.62%
30 dana
$ +0.001633
+53.94%
60 dana
$ +0.0016
+52.28%
90 dana
$ -0.002037
-30.42%
EMR promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u EMR od $ +0.00011897 (+2.62%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
EMR 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001633 (+53.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
EMR 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u EMR od $ +0.0016 (+52.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
EMR 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002037 (-30.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena EMR (EMR)?
Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future.
EMR dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje EMR ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti EMR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o EMR na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje EMR učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
EMR Predviđanje cijene (USD)
Koliko će EMR (EMR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših EMR (EMR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za EMR.
Razumijevanje tokenomike EMR (EMR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EMR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti EMR (EMR)
Tražiš kako kupiti EMR? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti EMR na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.