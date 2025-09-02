Više o ELF

ELF Cijena(ELF)

Grafikon aktualnih cijena ELF (ELF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:30:10 (UTC+8)

ELF (ELF) Informacije o cijeni (USD)

-6.18%

ELF (ELF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1898. Tijekom protekla 24 sata, ELFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1893 i najviše cijene $ 0.1987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELF je $ 2.7656800746917725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0350131599961.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELF se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -6.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ELF (ELF)

Trenutačna tržišna kapitalizacija ELF je $ 150.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 129.86K. Količina u optjecaju ELF je 793.49M, s ukupnom količinom od 996446448.9425988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.13M.

ELF (ELF) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ELF za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002383-1.24%
30 dana$ -0.0153-7.46%
60 dana$ -0.0012-0.63%
90 dana$ -0.035-15.57%
ELF promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u ELF od $ -0.002383 (-1.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ELF 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0153 (-7.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ELF 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELF od $ -0.0012 (-0.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ELF 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.035 (-15.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ELF (ELF)?

Pogledajte ELF stranicu Povijest cijena sada.

Što je ELF (ELF)

aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.

ELF dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ELF ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti ELF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ELF na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ELF učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ELF Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ELF (ELF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ELF (ELF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ELF.

Provjerite ELF predviđanje cijene sada!

ELF (ELF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ELF (ELF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ELF (ELF)

Tražiš kako kupiti ELF? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ELF na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

ELF u lokalnim valutama

ELF Resurs

Za dublje razumijevanje ELF, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ELF web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ELF

Koliko ELF (ELF) vrijedi danas?
Cijena ELF uživo u USD je 0.1898 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ELF u USD?
Trenutačna cijena ELF u USD je $ 0.1898. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ELF?
Tržišna kapitalizacija za ELF je $ 150.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ELF?
Količina u optjecaju za ELF je 793.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ELF?
ELF je postigao ATH cijenu od 2.7656800746917725 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ELF?
ELF je vidio ATL cijenu od 0.0350131599961 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ELF?
24-satni obujam trgovanja za ELF je $ 129.86K USD.
Hoće li ELF još narasti ove godine?
ELF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ELF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ELF (ELF) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

