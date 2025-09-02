ELF (ELF) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1898. Tijekom protekla 24 sata, ELFtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1893 i najviše cijene $ 0.1987, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ELF je $ 2.7656800746917725, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0350131599961.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ELF se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -6.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ELF (ELF)
No.267
$ 150.60M
$ 150.60M
$ 129.86K
$ 129.86K
$ 189.13M
$ 189.13M
793.49M
793.49M
996,446,448.9425988
996,446,448.9425988
2017-12-21 00:00:00
$ 0.099
$ 0.099
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija ELF je $ 150.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 129.86K. Količina u optjecaju ELF je 793.49M, s ukupnom količinom od 996446448.9425988. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.13M.
ELF (ELF) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ELF za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.002383
-1.24%
30 dana
$ -0.0153
-7.46%
60 dana
$ -0.0012
-0.63%
90 dana
$ -0.035
-15.57%
ELF promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u ELF od $ -0.002383 (-1.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ELF 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0153 (-7.46%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ELF 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u ELF od $ -0.0012 (-0.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ELF 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.035 (-15.57%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ELF (ELF)?
aelf, an AI-enhanced Layer 1 blockchain network, leverages the robust C# programming language for efficiency and scalability across its sophisticated multi-layered architecture. Founded in 2017 with its global hub in Singapore, aelf is a pioneer in the industry, leading Asia in evolving blockchain with state-of-the-art AI integration and modular Layer 2 ZK Rollup technology, ensuring an efficient, low-cost, and highly secure platform that is both developer and end-user friendly. Aligned with its progressive vision, aelf is committed to fostering innovation within its ecosystem and advancing Web3 and AI technology adoption.
ELF dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ELF ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti ELF dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o ELF na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ELF učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
ELF Predviđanje cijene (USD)
Koliko će ELF (ELF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ELF (ELF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ELF.
Razumijevanje tokenomike ELF (ELF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ELF opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti ELF (ELF)
Tražiš kako kupiti ELF? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ELF na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
