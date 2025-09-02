Više o HYPER

Hyperlane Cijena(HYPER)

1 HYPER u USD cijena uživo:

$0.28254
$0.28254$0.28254
-2.04%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Hyperlane (HYPER)
Hyperlane (HYPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.28049
$ 0.28049$ 0.28049
24-satna najniža cijena
$ 0.30631
$ 0.30631$ 0.30631
24-satna najviša cijena

$ 0.28049
$ 0.28049$ 0.28049

$ 0.30631
$ 0.30631$ 0.30631

$ 0.6897741857472838
$ 0.6897741857472838$ 0.6897741857472838

$ 0.08699760525884112
$ 0.08699760525884112$ 0.08699760525884112

-0.48%

-2.04%

-2.85%

-2.85%

Hyperlane (HYPER) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.28254. Tijekom protekla 24 sata, HYPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.28049 i najviše cijene $ 0.30631, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HYPER je $ 0.6897741857472838, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.08699760525884112.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HYPER se promijenio za -0.48% u posljednjih sat vremena, -2.04% u posljednjih 24 sata i -2.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyperlane (HYPER)

No.560

$ 49.50M
$ 49.50M$ 49.50M

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 282.54M
$ 282.54M$ 282.54M

175.20M
175.20M 175.20M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

802,666,667
802,666,667 802,666,667

17.52%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyperlane je $ 49.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.50M. Količina u optjecaju HYPER je 175.20M, s ukupnom količinom od 802666667. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 282.54M.

Hyperlane (HYPER) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Hyperlane za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0058838-2.04%
30 dana$ -0.10366-26.85%
60 dana$ +0.17192+155.41%
90 dana$ +0.13874+96.48%
Hyperlane promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u HYPER od $ -0.0058838 (-2.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Hyperlane 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.10366 (-26.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Hyperlane 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u HYPER od $ +0.17192 (+155.41%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Hyperlane 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.13874 (+96.48%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hyperlane (HYPER)?

Pogledajte Hyperlane stranicu Povijest cijena sada.

Što je Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Hyperlane dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hyperlane ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti HYPER dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Hyperlane na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hyperlane učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Hyperlane Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hyperlane (HYPER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hyperlane (HYPER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hyperlane.

Provjerite Hyperlane predviđanje cijene sada!

Hyperlane (HYPER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hyperlane (HYPER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HYPER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Hyperlane (HYPER)

Tražiš kako kupiti Hyperlane? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hyperlane na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

HYPER u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hyperlane

Koliko Hyperlane (HYPER) vrijedi danas?
Cijena HYPER uživo u USD je 0.28254 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HYPER u USD?
Trenutačna cijena HYPER u USD je $ 0.28254. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hyperlane?
Tržišna kapitalizacija za HYPER je $ 49.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HYPER?
Količina u optjecaju za HYPER je 175.20M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HYPER?
HYPER je postigao ATH cijenu od 0.6897741857472838 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HYPER?
HYPER je vidio ATL cijenu od 0.08699760525884112 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HYPER?
24-satni obujam trgovanja za HYPER je $ 1.50M USD.
Hoće li HYPER još narasti ove godine?
HYPER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HYPER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:49:39 (UTC+8)

Hyperlane (HYPER) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

