peaq network (PEAQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05906. Tijekom protekla 24 sata, PEAQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05858 i najviše cijene $ 0.06357, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEAQ je $ 0.7533827025580973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05784783537206197.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEAQ se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -3.13% u posljednjih 24 sata i -10.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu peaq network (PEAQ)
Trenutačna tržišna kapitalizacija peaq network je $ 65.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 76.24K. Količina u optjecaju PEAQ je 1.12B, s ukupnom količinom od 4313873369.763301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 254.78M.
peaq network (PEAQ) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena peaq network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0019146
-3.13%
30 dana
$ -0.00059
-0.99%
60 dana
$ -0.01875
-24.10%
90 dana
$ -0.04551
-43.53%
peaq network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PEAQ od $ -0.0019146 (-3.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
peaq network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00059 (-0.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
peaq network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEAQ od $ -0.01875 (-24.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
peaq network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04551 (-43.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.
Razumijevanje tokenomike peaq network (PEAQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.
