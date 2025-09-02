Što je peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



peaq network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će peaq network (PEAQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših peaq network (PEAQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za peaq network.

peaq network (PEAQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike peaq network (PEAQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEAQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o peaq network Koliko peaq network (PEAQ) vrijedi danas? Cijena PEAQ uživo u USD je 0.05906 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PEAQ u USD? $ 0.05906 . Provjerite Trenutačna cijena PEAQ u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija peaq network? Tržišna kapitalizacija za PEAQ je $ 65.94M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PEAQ? Količina u optjecaju za PEAQ je 1.12B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEAQ? PEAQ je postigao ATH cijenu od 0.7533827025580973 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEAQ? PEAQ je vidio ATL cijenu od 0.05784783537206197 USD . Koliki je obujam trgovanja za PEAQ? 24-satni obujam trgovanja za PEAQ je $ 76.24K USD . Hoće li PEAQ još narasti ove godine? PEAQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEAQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.

