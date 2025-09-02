Više o PEAQ

1 PEAQ u USD cijena uživo:

$0.05906
$0.05906$0.05906
-3.14%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena peaq network (PEAQ)
peaq network (PEAQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.05858
$ 0.05858$ 0.05858
24-satna najniža cijena
$ 0.06357
$ 0.06357$ 0.06357
24-satna najviša cijena

$ 0.05858
$ 0.05858$ 0.05858

$ 0.06357
$ 0.06357$ 0.06357

$ 0.7533827025580973
$ 0.7533827025580973$ 0.7533827025580973

$ 0.05784783537206197
$ 0.05784783537206197$ 0.05784783537206197

-0.33%

-3.13%

-10.48%

-10.48%

peaq network (PEAQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05906. Tijekom protekla 24 sata, PEAQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.05858 i najviše cijene $ 0.06357, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEAQ je $ 0.7533827025580973, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05784783537206197.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEAQ se promijenio za -0.33% u posljednjih sat vremena, -3.13% u posljednjih 24 sata i -10.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu peaq network (PEAQ)

No.465

$ 65.94M
$ 65.94M$ 65.94M

$ 76.24K
$ 76.24K$ 76.24K

$ 254.78M
$ 254.78M$ 254.78M

1.12B
1.12B 1.12B

4,313,873,369.763301
4,313,873,369.763301 4,313,873,369.763301

PEAQEVM

Trenutačna tržišna kapitalizacija peaq network je $ 65.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 76.24K. Količina u optjecaju PEAQ je 1.12B, s ukupnom količinom od 4313873369.763301. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 254.78M.

peaq network (PEAQ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena peaq network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0019146-3.13%
30 dana$ -0.00059-0.99%
60 dana$ -0.01875-24.10%
90 dana$ -0.04551-43.53%
peaq network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PEAQ od $ -0.0019146 (-3.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

peaq network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00059 (-0.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

peaq network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEAQ od $ -0.01875 (-24.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

peaq network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04551 (-43.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena peaq network (PEAQ)?

Pogledajte peaq network stranicu Povijest cijena sada.

Što je peaq network (PEAQ)

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

peaq network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje peaq network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PEAQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o peaq network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje peaq network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

peaq network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će peaq network (PEAQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših peaq network (PEAQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za peaq network.

Provjerite peaq network predviđanje cijene sada!

peaq network (PEAQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike peaq network (PEAQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEAQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti peaq network (PEAQ)

Tražiš kako kupiti peaq network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti peaq network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PEAQ u lokalnim valutama

1 peaq network(PEAQ) u VND
1,554.1639
1 peaq network(PEAQ) u AUD
A$0.0897712
1 peaq network(PEAQ) u GBP
0.0431138
1 peaq network(PEAQ) u EUR
0.050201
1 peaq network(PEAQ) u USD
$0.05906
1 peaq network(PEAQ) u MYR
RM0.2492332
1 peaq network(PEAQ) u TRY
2.4297284
1 peaq network(PEAQ) u JPY
¥8.68182
1 peaq network(PEAQ) u ARS
ARS$81.3498346
1 peaq network(PEAQ) u RUB
4.7584642
1 peaq network(PEAQ) u INR
5.1966894
1 peaq network(PEAQ) u IDR
Rp968.1965664
1 peaq network(PEAQ) u KRW
82.370982
1 peaq network(PEAQ) u PHP
3.3735072
1 peaq network(PEAQ) u EGP
￡E.2.8661818
1 peaq network(PEAQ) u BRL
R$0.3206958
1 peaq network(PEAQ) u CAD
C$0.0809122
1 peaq network(PEAQ) u BDT
7.1775618
1 peaq network(PEAQ) u NGN
90.4438934
1 peaq network(PEAQ) u COP
$237.1885036
1 peaq network(PEAQ) u ZAR
R.1.039456
1 peaq network(PEAQ) u UAH
2.4433122
1 peaq network(PEAQ) u VES
Bs8.62276
1 peaq network(PEAQ) u CLP
$57.2882
1 peaq network(PEAQ) u PKR
Rs16.7352416
1 peaq network(PEAQ) u KZT
31.7866826
1 peaq network(PEAQ) u THB
฿1.9070474
1 peaq network(PEAQ) u TWD
NT$1.8084172
1 peaq network(PEAQ) u AED
د.إ0.2167502
1 peaq network(PEAQ) u CHF
Fr0.047248
1 peaq network(PEAQ) u HKD
HK$0.4600774
1 peaq network(PEAQ) u AMD
֏22.5762756
1 peaq network(PEAQ) u MAD
.د.م0.5303588
1 peaq network(PEAQ) u MXN
$1.1008784
1 peaq network(PEAQ) u SAR
ريال0.221475
1 peaq network(PEAQ) u PLN
0.2143878
1 peaq network(PEAQ) u RON
лв0.2557298
1 peaq network(PEAQ) u SEK
kr0.5539828
1 peaq network(PEAQ) u BGN
лв0.0986302
1 peaq network(PEAQ) u HUF
Ft19.9256628
1 peaq network(PEAQ) u CZK
1.231401
1 peaq network(PEAQ) u KWD
د.ك0.0180133
1 peaq network(PEAQ) u ILS
0.197851
1 peaq network(PEAQ) u AOA
Kz53.8373242
1 peaq network(PEAQ) u BHD
.د.ب0.02220656
1 peaq network(PEAQ) u BMD
$0.05906
1 peaq network(PEAQ) u DKK
kr0.3762122
1 peaq network(PEAQ) u HNL
L1.5450096
1 peaq network(PEAQ) u MUR
2.704948
1 peaq network(PEAQ) u NAD
$1.0370936
1 peaq network(PEAQ) u NOK
kr0.5900094
1 peaq network(PEAQ) u NZD
$0.0998114
1 peaq network(PEAQ) u PAB
B/.0.05906
1 peaq network(PEAQ) u PGK
K0.2498238
1 peaq network(PEAQ) u QAR
ر.ق0.2149784
1 peaq network(PEAQ) u RSD
дин.5.908953

peaq network Resurs

Za dublje razumijevanje peaq network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena peaq network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o peaq network

Koliko peaq network (PEAQ) vrijedi danas?
Cijena PEAQ uživo u USD je 0.05906 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEAQ u USD?
Trenutačna cijena PEAQ u USD je $ 0.05906. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija peaq network?
Tržišna kapitalizacija za PEAQ je $ 65.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEAQ?
Količina u optjecaju za PEAQ je 1.12B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEAQ?
PEAQ je postigao ATH cijenu od 0.7533827025580973 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEAQ?
PEAQ je vidio ATL cijenu od 0.05784783537206197 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEAQ?
24-satni obujam trgovanja za PEAQ je $ 76.24K USD.
Hoće li PEAQ još narasti ove godine?
PEAQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEAQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
